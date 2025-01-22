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الرياضة

صلاح يتساوى مع هنري ويتخطى مبابي ويقترب من مولر

صلاح يتساوى مع هنري ويتخطى مبابي ويقترب من مولر
22 يناير 2025 09:51

علي معالي (أبوظبي)
مباراة بعد الأخرى، سواء على المستوى المحلي بالدوري الإنجليزي، أو الأوروبي في دوري الأبطال، يضرب المصري محمد صلاح، موعداً جديداً مع التألق والأرقام القياسية مع فريقه ليفربول، وفي مباراة «الريدز» الأخيرة ضد ليل الفرنسي في دوري الأبطال، نجح «الفرعون» في أن يسجل هدف فريقه الأول في الجولة السابعة في المباراة التي انتهت 2-1 ليحافظ ليفربول على صدارته على ملعب «أنفيلد».
ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فإن محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 51 في البطولة، ليتساوى في ذلك مع الفرنسي تييري هنري، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي السابق، في المركز التاسع بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، وتفوق صلاح على الفرنسي مبابي مهاجم ريال مدريد، والذي سجل 50 هدفاً.
أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح وصل إلى هدفه رقم 20 بملعب «أنفيلد» في دوري الأبطال، ويعتبر محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص فريق إنجليزي في ملعب واحد بدوري الأبطال، خلف رود الهولندي فان نيستلروي في «أولد ترافورد» بـ 23 هدفاً، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو في «الاتحاد» بـ 23 هدفاً.
ولم يعد ينافس صلاح في الجيل الحالي إلا الألماني توماس مولر «35 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، والذي رفع رصيده إلى 54 هدفاً، ويخوض فريقه يوم غدٍ «الخميس» مباراة الجولة السابعة ضد فينورد روتردام الهولندي على استاد فينورد، والفارق بين صلاح ومولر، أن الأول يقود فريقه الإنجليزي إلى الصدارة بـ «العلامة الكاملة» في دوري الأبطال «21 نقطة من 7 انتصارات»، في حين يحتل بايرن ميونيخ المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.
وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا مجموعة رائعة من المواهب يتصدرها كريستيانو رونالدو «141 هدفاً»، وليونيل ميسي «129»، روبرت ليفاندوفسكي «103»، وكريم بنزيمة «90»، وراؤول جونزاليس «71»، ونيستيلروي «60»، وأندري شيفتشينكو «59»، وتوماس مولر «55»، وتيري هنري «51»، ومحمد صلاح «51»، وفيليبو إنزاجي «50»، ومبابي «50»، وألفريدو دي ستيفانو «49»، وزلاتان إبراهيموفيتش «49».

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