أتلتيكو.. 18 هدفاً في «الوقت القاتل»!

مراد المصري (أبوظبي)

أكد أتلتيكو مدريد مرة أخرى أنه الفريق المتخصص في تسجيل الأهداف بالوقت القاتل، عندما أكمل خوليان ألفاريز ثنائيته في الدقيقة 90، ليمنح فريق العاصمة الفوز على باير ليفركوزن 2-1، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجل أتلتيكو هذا الموسم 18 هدفاً بعد الدقيقة 85، بواقع 10 أهداف في الدوري الإسباني، ضد كل من جيرونا، أتلتيك بلباو، فالنسيا، سيلتا فيجو، ريال مدريد، ليجانيس، ديبورتيفو ألافيس، ريال بلد الوليد، إشبيلية وبرشلونة، و5 أهداف في دوري الأبطال أمام لايبزج، وباريس سان جيرمان، وهدفين ضد سبارتا براج، وهدف ضد باير ليفركوزن، كما سجل 3 أهداف في كأس ملك إسبانيا بواقع هدفين ضد كاسيرينيو، وهدف ضد فيك.