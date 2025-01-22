خورفكان.. 5 من 18 على ملعبه في الدور الأول!

فيصل النقبي (خورفكان)

لم يجمع خورفكان سوى 5 نقاط على ملعبه وبين جماهيره في حصيلة المباريات الست، والتي تساوي 18 نقطة، وجاءت الحصيلة من فوز وحيد على بني ياس 5-2، وتعادلين أمام شباب الأهلي 1-1 وأمام دبا الحصن 1-1، فيما خسر الفريق 3 مباريات أمام عجمان 0-2، وأمام الوحدة 0-1، وأمام كلباء 0-2، فيما حقق 9 نقاط خارج الديار من 3 حالات فوز، على الوصل 4-3 وعلى العروبة 2-1 وعلى البطائح 3-1، فيما خسر في أربع مباريات خارج الديار أمام العين 1-5 وأمام الجزيرة 2-4 والنصر 1-1 والشارقة 0-1.

وتراجع خورفكان في جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز العاشر، وسيبقى فيه مهما كانت نتائج المنافسين، بعدما كان يُمني النفس بالابتعاد تماماً عن منطقة الخطر.