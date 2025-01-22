الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان.. 5 من 18 على ملعبه في الدور الأول!

خورفكان.. 5 من 18 على ملعبه في الدور الأول!
22 يناير 2025 10:30

فيصل النقبي (خورفكان) 
لم يجمع خورفكان سوى 5 نقاط على ملعبه وبين جماهيره في حصيلة المباريات الست، والتي تساوي 18 نقطة، وجاءت الحصيلة من فوز وحيد على بني ياس 5-2، وتعادلين أمام شباب الأهلي 1-1 وأمام دبا الحصن 1-1، فيما خسر الفريق 3 مباريات أمام عجمان 0-2، وأمام الوحدة 0-1، وأمام كلباء 0-2، فيما حقق 9 نقاط خارج الديار من 3 حالات فوز، على الوصل 4-3 وعلى العروبة 2-1 وعلى البطائح 3-1، فيما خسر في أربع مباريات خارج الديار أمام العين 1-5 وأمام الجزيرة 2-4 والنصر 1-1 والشارقة 0-1.
وتراجع خورفكان في جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز العاشر، وسيبقى فيه مهما كانت نتائج المنافسين، بعدما كان يُمني النفس بالابتعاد تماماً عن منطقة الخطر.

أخبار ذات صلة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
رحيمي.. 3 سنوات بين «هدافي العالم»
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
"أدنوك للحفر" تفوز بعقد بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الدولة
اقتصاد
"أدنوك" تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:35
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©