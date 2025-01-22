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الرياضة

شباب الأهلي.. «القوة الكاملة» في معقل «الفرسان»

شباب الأهلي.. «القوة الكاملة» في معقل «الفرسان»
22 يناير 2025 11:00

مراد المصري (أبوظبي)
واصل شباب الأهلي تألقه بعد الفوز على الجزيرة 2-1، في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد «الفرسان» مرة أخرى أن مصدر الخطر لديه يكمن في معقله في استاد راشد، حيث أكمل أكثر من عام دون أية خسارة على أرضه في الدوري.
ومنذ الخسارة أمام الوصل في ديسمبر 2023، فإن شباب الأهلي لم يعرف الخسارة على أرضه منذ نحو 394 يوماً، سواءً فيما خاضه من مباريات خلال الموسم الماضي، وجميع مبارياته على أرضه هذا الموسم.
وبالمجمل منذ الموسم الماضي خاض شباب الأهلي على أرضه 20 مباراة في الدوري، وحقق الفوز 16 مرة مقابل تعادلين وخسارتين، منها 6 انتصارات هذا الموسم، وسجل 59 هدفاً، منها 16 هدفاً هذا الموسم.
وأكد شباب الأهلي تفوقه على الجزيرة فيما يخص بالمواجهات الأخيرة بينهما في الدوري، حيث لم يعرف الخسارة أمام منافسه في آخر سبع مباريات، محققاً 5 انتصارات وتعادلين، فيما يعود آخر فوز للجزيرة على منافسه إلى نوفمبر من عام 2020.
وأكد باولو سوزا مدرب «الفرسان»، أن الفريق يمتلك البدلاء القادرين على الخروج بالنقاط الثلاث وسط الظروف التي يمر بها الفريق، إذ عانى من غياب اللاعب بالا قبل اللقاء، واضطر لإجراء تبديل مبكر بخروج الهداف سردار أزمون جراء الإصابة، إلا أن الفريق عرف كيف يحقق انتصاراً في ظل جميع هذه المعطيات، ويؤكد أنه ما يزال يريد المنافسة على جميع الألقاب المتاحة هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بكأس السوبر الإماراتي ودرع التحدي في كأس السوبر الإماراتي القطري، وهو يوجد في مسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أبطال آسيا 2.

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