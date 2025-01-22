الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يُحطم إحصائية تاريخية ويساعد ريال مدريد!

برشلونة يُحطم إحصائية تاريخية ويساعد ريال مدريد!
22 يناير 2025 11:55

مراد المصري (أبوظبي)
حطم برشلونة إحصائية بقيت صامدة طوال تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول فريق زائر يتأخر بهدفين عند الدقيقة 75 على الأقل، ثم ينجح بتحقيق الفوز في نهاية المباراة، وذلك خلال المباراة المثيرة التي تفوق فيها على بنفيكا 5-4.
وأصبح برشلونة ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال، يحقق الفوز رغم تلقي شباكه 4 أهداف، وهو الذي احتفل برفع رصيده إلى 18 نقطة، ليضمن حسابياً ليس فقط الوجود في دور الـ 16، وإنما الوجود في قائمة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى هذا الدور.
وعلى الرغم من الصراع الأزلي بين برشلونة وريال مدريد، وانحياز مشجعي فريق العاصمة لمساندة الفريق البرتغالي، فإن فوز برشلونة على بنفيكا يعني تقديم خدمة لريال مدريد، بعدما توقف رصيد بنفيكا عند 10 نقاط، وبالتالي تعزيز فرصة «الملكي» في الوجود، ضمن قائمة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16، وذلك شرط فوزه في مباراتيه المتبقيتين مع بقية حسابات الفرق الأخرى.

أخبار ذات صلة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
برشلونة
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
بنفيكا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
"أدنوك للحفر" تفوز بعقد بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الدولة
اقتصاد
"أدنوك" تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:35
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©