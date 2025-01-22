برشلونة يُحطم إحصائية تاريخية ويساعد ريال مدريد!

مراد المصري (أبوظبي)

حطم برشلونة إحصائية بقيت صامدة طوال تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول فريق زائر يتأخر بهدفين عند الدقيقة 75 على الأقل، ثم ينجح بتحقيق الفوز في نهاية المباراة، وذلك خلال المباراة المثيرة التي تفوق فيها على بنفيكا 5-4.

وأصبح برشلونة ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال، يحقق الفوز رغم تلقي شباكه 4 أهداف، وهو الذي احتفل برفع رصيده إلى 18 نقطة، ليضمن حسابياً ليس فقط الوجود في دور الـ 16، وإنما الوجود في قائمة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى هذا الدور.

وعلى الرغم من الصراع الأزلي بين برشلونة وريال مدريد، وانحياز مشجعي فريق العاصمة لمساندة الفريق البرتغالي، فإن فوز برشلونة على بنفيكا يعني تقديم خدمة لريال مدريد، بعدما توقف رصيد بنفيكا عند 10 نقاط، وبالتالي تعزيز فرصة «الملكي» في الوجود، ضمن قائمة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16، وذلك شرط فوزه في مباراتيه المتبقيتين مع بقية حسابات الفرق الأخرى.