سلوت: صلاح المميز.. سجل هدفاً عظيماً



لندن (د ب أ)

لم يشعر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالإحباط لعدم حسم فريقه صدارة جدول ترتيب الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا، قبل مباراة من نهاية هذا الدور، حيث إن أولوياته هي ضمان التأهل المباشر لدور الـ 16.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفوز 2/ 1 على ليل الفرنسي، الذي بفضله مدد ليفربول سجله المثالي بالفوز بمبارياته السبع في هذا الدور حتى الآن، كان يبدو أنه سيمنح الفريق تقدماً لا يمكن تعويضه في صدارة جدول الترتيب قبل مباراته الأخيرة أمام آيندهوفن. ولكن، تمكن فريق برشلونة، صاحب المركز الثاني، من قلب تأخره أمام بنفيكا 5/ 4، بعدما سجل هدفين بعد الدقيقة 86، وهو جعل ليفربول بحاجة لحصد نقطة في مباراته الأخيرة ليضمن صدارة جدول الترتيب.

وقال سلوت: «أعتقد أن حصد 18 نقطة سيكون كافياً لإنهاء هذا الدور في أول ثمانية مراكز، ولكن 21 نقطة لا يوجد فيها نقاش». وأضاف: «في رياضة التنس إذا كنت المصنف الأول، فسيكون من الأفضل أن تواجه المصنف 24 بدلاً من الثاني عشر، ولكنه تصنيف مبني على سنوات».

وأردف: «ولكننا في نظام يمنح بعض الفرق حظوظ في القرعة والبعض الآخر لا يحالفه الحظ في القرعة. ربما يكون هناك أفضلية، وربما لا يكون». وأكد: «بالنسبة لي، أهم شيء هو أن نكون قادرين على العبور المباشر لدور الـ 16 وعدم خوض مباريات الملحق».

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه، ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل 51 هدفاً في البطولات الأوروبية. وعن هذا الأمر قال سلوت: «مميز، هذه هي الكلمة التي تصف أداء صلاح في هذا النادي، كان رائعاً في هذا النادي لسنوات». وأردف: «سجل هدفاً عظيماً. عندما يكون صلاح في مواجهة فردية، فهناك فرصة عظيمة بأنه سيسجل». وأكد: «لكن هذا الهدف يوضح الكثير عن معدل العمل للاعبين الذين استعادوا الكرة قبل أن يمرر كورتيس جونز الكرة إلى صلاح».