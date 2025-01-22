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الرياضة

دورتموند يقيل مدربه نوري شاهين

دورتموند يقيل مدربه نوري شاهين
22 يناير 2025 12:45
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    برلين (أ ف ب)
    قرر بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن مدربه التركي نوري شاهين غداة الخسارة على أرض بولونيا الإيطالي (2-1) في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أعلن الأربعاء.
    وقال النادي الألماني في بيان «سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري، قرر بي إف بي (دورتموند) التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة 1-2 في دوري أبطال أوروبا على ملعب بولونيا مساء الثلاثاء»، مضيفاً: «سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن».

 

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