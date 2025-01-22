88 مليون يورو في انتظار برشلونة

عمرو عبيد (القاهرة)

«ريمونتادا القرن» في دوري أبطال أوروبا، هكذا وصفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» العودة الرائعة التي قدمها برشلونة أمام بنفيكا، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، ليضمن «البارسا» التأهل إلى دور الـ16، ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني في الترتيب، ولا يقتصر هذا النجاح الحالي لـ«بارسا فليك» على الجانب الفني والنتائج الإيجابية، بل يمتد لما هو أهم بالنسبة لإدارة «البلوجرانا»، في ظل أوضاع ومشاكل مالية مُستمرة، لأن حجم الأموال التي سيجنيها النادي حتى مرحلة دور الـ16 على الأقل، سيكون كبيراً ومُنعشاً لاقتصاد الفريق، وسيزيد أكثر كلما تقدم برشلونة في مراحل البطولة القارية.

وتشير الأرقام الحالية إلى أن «البلوجرانا» سيجني 88 مليون يورو على الأقل، بعد هذا النجاح الباهر في مرحلة الدوري، مقسمة بين ما يقارب 54 مليوناً، بناءً على انتصاراته وقربه من إنهاء المرحلة في المركز الثاني، و34 مليون يورو من «مجموعة السوق» الجديدة التي تتصل بالرعاة وحقوق التسويق والبث التلفزيوني، وبالتأكيد يحتاج «البارسا» إلى تلك الأموال بشدة، وقد تبلغ أرقاماً «خيالية» إذا تمكن من الفوز باللقب في النهاية!

بداية، سيحصد برشلونة 11 مليون يورو، بعد تأمين تأهله إلى دور الـ16، بجانب جائزتين ماليتين إضافيتين كونه ضمن قائمة «توب 16» في الترتيب النهائي لمرحلة الدوري، يتكونان من 9 ملايين إذا أنهى مشواره في المركز الثاني، كما هو الوضع الآن، بجانب 12.6 مليون مكافأة لانتصاراته السابقة، انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة أتالانتا الأخيرة، ويُضاف إلى ذلك 18.6 مليون يورو تحصل عليها جميع الفرق المشاركة في مرحلة الدوري، وإذا أنهى «البارسا» المرحلة بانتصار جديد، وضمان المركز الثاني، فالمجموع سيصل تقريباً إلى 54 مليوناً «مضمونة».

وبحسابات التسويق والرعاية التي سيتم جمعها في نهاية الموسم، بناءً على نتائج الفريق في النُسخة الحالية، مع ترتيب المُعامل حسب نتائج المواسم الماضية، فإن برشلونة حتى الآن سيضيف على الأقل 22.44 مليون يورو، بجانب 11.76 عن المعامل السابق، بفارق ضئيل جداً عن كلٍ من ريال مدريد «12.45 مليون» وبايرن ميونيخ «12.10»، ليكون مجموع تلك المبالغ 34 مليوناً على الأقل.

وإذا كان «البارسا» قد يضمن بالفعل ما يزيد قليلاً على 88 مليون يورو حتى نهاية المرحلة الحالية، فإنه يطمع بالتأكيد للمزيد من الانتصارات والأموال، وبلوغ الأدوار المتقدمة، التي قد تمنحه 12.5 مليون في رُبع النهائي، و15 في نصف النهائي، و18.5 عند بلوغ النهائي، ثم 6.5 إذا تُوّج بطلاً، ويُمكن إضافة 4 ملايين للعب في كأس السوبر الأوروبية، ومليون في حال الفوز باللقب، أي أن النادي قد يجني في النهاية ما يقارب 146 مليون يورو، ستقفز بوضعه المالي إلى مرحلة غابت عنه كثيراً في السنوات الماضية، فهل يحقق «البارسا» الحلم الكروي والمالي معاً؟