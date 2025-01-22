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الرياضة

منتخب السلة يستعين بثنائي البطائح الأجنبي في «دولية دبي»

منتخب السلة يستعين بثنائي البطائح الأجنبي في «دولية دبي»
22 يناير 2025 14:00

علي معالي (أبوظبي)
يستعين منتخبنا الوطني لكرة السلة بجهود الثنائي الأجنبي في صفوف نادي البطائح دانتي أنجرام وديفون فوستر، أثناء المشاركة في بطولة دبي الدولية، المقرر انطلاقها يوم بعد غدٍ «الجمعة» على صالة نادي النصر بدبي في نسختها رقم 34، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاعبي منتخبنا، وحتى لا يقع لاعبو المنتخب تحت ضغط المباريات، خاصة أنه سيتم خوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير.
وانضم لتدريبات المنتخب رباعي شباب الأهلي وهم، قيس عمر، عمر خالد، أحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف بعد انتهاء مباراة الكويت الكويتي، والتي تأهل بعدها «الفرسان» للدور نصف النهائي من دوري سوبر غرب آسيا.
أكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات، على أن الحالة الفنية والبدنية للاعبين جيدة، وقال: «التدريبات على فترتين صباحية ومسائية ما بين نادي شباب الأهلي والنصر، وهناك حالة تركيز عالية من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لكي تتحقق الاستفادة القصوى من دولية دبي، حيث يستعد المنتخب لتصفيات كأس آسيا، حيث نلتقي مع سوريا ولبنان في الجولة الثالثة في طريق التأهل يومي 21 و24 فبراير المقبل على التوالي، وقد وقع منتخبنا الوطني ضمن فرق المجموعة الأولى بدولية دبي، ويبدأ مشواره، مساء الجمعة، بلقاء فريق سترونج الفلبيني في السابعة مساء».
من ناحية أخرى، أكد عبدالحميد إبراهيم، مدرب فريق الشارقة المشارك في دولية دبي، على قوة وأهمية التواجد في هذه النسخة، وقال: «نسعى إلى كسب المزيد من الخبرات بين صفوف الفريق الذي يتمتع حالياً بوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب، حتى يكون الفريق جاهزاً محلياً للفترة المقبلة، حيث يتصدر صدارة ترتيب فرق الدوري، ومن المهم الحفاظ على اللاعبين فنياً وبدنياً، في ظل فترة التوقف الطويلة من أجل المنتخب».
وأضاف: «يغيب عن صفوف الشارقة في البطولة الثنائي محمود وسيم وديماركو لتواجدهما بصفوف المنتخب، وأهمية مشاركتنا تأتي جاءت لرفع مستوى المباريات بالبطولة، وقد وقع «الملك» ضمن فرق المجموعة الثانية مع فريق زامبوانجا الفلبيني والحكمة اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، ومنتخب تونس».
وقال حسام الوكيل، مدرب نادي النصر المشارك في هذه النسخة أيضاً: «يوجد 12 لاعباً في قائمة النصر بعد انضمام الثلاثي مامادو ندياي وحسن عبدالله وحمد عاشور لصفوف المنتخب الوطني، وإن دولية دبي ستكون فرصة جيدة للغاية لتجربة جميع اللاعبين في القائمة، واتباع سياسة التدوير بين اللاعبين الأجانب، وفرصة كذلك لاكتساب مزيد من الخبرات للاعبين الشباب، وإن النصر يلعب بالمجموعة الأولى مع منتخبنا الوطني وسترونج جروب الفلبيني ونادي بيروت اللبناني، واتحاد عمان الأردني».

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بطولة دبي الدولية للسلة
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