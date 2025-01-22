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الرياضة

بعد 4 ساعات.. شيلتون يتنفس الصعداء في «أستراليا المفتوحة»

بعد 4 ساعات.. شيلتون يتنفس الصعداء في «أستراليا المفتوحة»
22 يناير 2025 13:54

 
ملبورن (أ ف ب)
بلغ الأميركي بن شيلتون نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيجو 6-4 و7-5 و4-6 و7-6 (7-4)، ويلتقي شيلتون المصنَّف 21، الذي بلغ للمرة الثانية نصف نهائي في إحدى البطولات الكبرى، بعد فلاشينج ميدوز عام 2023، في الدور المقبل الإيطالي الآخر يانيك سينر المصنَّف أول وحامل اللقب، أو الأسترالي أليكس دي مينور.
وكانت المباراة ثأرية لشيلتون الذي خسر أمام سونيجو في الدور الأول من بطولة رولان جاروس عام 2023، أما المباراة الأولى التي جمعت بين اللاعبين، فكانت في دورة سينسيناتي الأميركية وانتهت بفوز شيلتون عام 2022 على الملاعب الصلبة.
ولم يكن تأهل شيلتون سهلاً لأنه احتاج إلى قرابة أربع ساعات، لكي يحسم النتيجة لمصلحته في مباراة متكافئة المستوى.
وسبق للصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف أن حجزا مقعديهما في نصف النهائي، بفوزهما على الإسباني كارلوس ألكاراس والأميركي تومي بول على التوالي، وقال شيلتون بعد فوزه: «أريد تهنئة سونيجو لأننا قدمنا مستوى عالياً من كرة المضرب»، وتابع: «أنا سعيد للغاية لبلوغ نصف النهائي هنا للمرة الأولى، وقد تنفست الصعداء».

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