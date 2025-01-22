الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاميلتون يزهو بـ «الأصفر» مع سيارة فيراري

هاميلتون يزهو بـ «الأصفر» مع سيارة فيراري
22 يناير 2025 14:29


برلين (د ب أ)
استمر أسبوع البريطاني لويس هاميلتون المثالي في فريق فيراري، اليوم الأربعاء، حيث أكمل لفاته الأولى كسائق للفريق المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتم التقاط صور لبطل العالم سبع مرات، بينما كان يقود السيارة في مضمار فيورانو الخاص بفيراري، والذي يتواجد على بعد خطوات من المقر الرئيسي للفريق في مارانيلو بإيطاليا.
وترك هاميلتون فريق مرسيدس، الذي فاز معه بـ 6 ألقاب من السبعة التي توج بها، للانضمام لفيراري، وتضمن أسبوعه الأول في العمل لقاءات مع مسؤولي النادي، وتقديمه للموظفين، وجولات في مباني المصانع والمزيد من الأمور. ونشر السائق أيضاً صورة على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي لأول خوذه له لفريق فيراري باللون الأصفر مع شعار الفريق. وفي فيراري، سيلتقي هاميلتون مع مدربته السابقة أنجيلا كولن من جديد. كانا قد تعاونا قبل موسم 2016، ولكنهما افترقا في 2023، ووفقاً للتقارير، انضمت كولن لشركة هاميلتون التي تحمل اسم «بروجكت 44»، والتي أنشأها هاميلتون لدعمه في عصره الجديد مع فيراري ومصالحه التجارية الأخرى، كأخصائية علاج طبيعي للفريق.

أخبار ذات صلة
«الفورمولا-1» تمدد «جائزة بلجيكا» إلى 2031
هاميلتون.. وظيفة جديدة!
فريق مرسيدس
بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1
الفورمولا-1
لويس هاميلتون
فيراري
فريق فيراري
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
"أدنوك للحفر" تفوز بعقد بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الدولة
اقتصاد
"أدنوك" تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:35
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©