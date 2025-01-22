5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة رأس الخيمة للجولف

رأس الخيمة (وام)

أعلن اتحاد الجولف، مشاركة 5 لاعبين من الإمارات للمرة الأولى في بطولة رأس الخيمة الدولية للجولف، إحدى جولات «موانئ دبي العالمية»، وذلك خلال منافسات الجولة السابعة، التي تنطلق غداً الخميس على ملاعب نادي الحمرا في إمارة رأس الخيمة، وتستمر منافستها حتى الأحد المقبل.

وتُعد بطولة رأس الخيمة الدولية للجولف واحدة من أبرز 3 بطولات في الإمارات، ومن أبرز 5 بطولات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقام منافساتها ضمن السلسلة الدولية في السباق إلى دبي 2025، وتبلغ جوائزها 2.5 مليون دولار مع 1000 نقطة في كأس رايدر للجولف.

ويقود جولف الإمارات في البطولة المحترف أدريان أوتايجوي والمصنّف الـ175 عالمياً، ولديه سجل بـ5 انتصارات على صعيد جولات موانئ دبي العالمية، أما اللاعب الثاني فهو المحترف جوشوا جرينفيل، وسبق له أن شارك ضمن المراكز الـ10 الأولى في جولتين من أصل 6 جولات شارك فيها ببطولة موانئ دبي العالمية.

وفي فئة الهواة، يشارك 3 لاعبين وهم المصنّف الأول في الدولة سام مولان، وجوناثان سيلفاراج المتوج بلقب النسخة الثانية من البطولة العربية للجولف، بالإضافة إلى نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك.