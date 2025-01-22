«دبي الرياضي» يحتفي بـ«وفد الأفريقي»

دبي (الاتحاد)

زار وفد النادي الأفريقي التونسي مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالوفد الزائر، الذي ترأسه هيكل دخيل رئيس النادي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وضم الوفد ماهر المعمري نائب رئيس النادي، ووجيه سالم الملحق الإعلامي للنادي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الرياضية والتعاون الأخوي بين دولة الإمارات وتونس، وكذلك سُبل التعاون المستقبلي بين مجلس دبي الرياضي والنادي الأفريقي التونسي، الذي يُعد من أعرق وأنجح الأندية في أفريقيا عمومًا وتونس على وجه الخصوص، وقدم أمين عام المجلس شرحاً عن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي خلال الفترة الحالية، وأهم الفعاليات المستقبلية، وحرص المجلس على التعاون مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف مجالات العمل الرياضي.

فيما أشاد رئيس الوفد بالتطور الذي تشهده دبي في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي وسياسته لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتعزيز الرياضة المجتمعية والمشاركة النسائية في الرياضة، واستراتيجيته لتطوير صناعة الرياضة.

وقال هيكل دخيل: «يسرنا أن نلتقي مع مجلس دبي الرياضي في إطار زيارتنا لدولة الإمارات الشقيقة، هذه الزيارة تعبير منَّا على عمق أواصر الأخوة والمودة بين الشعبين الشقيقين، والتي بدأت منذ استقلال تونس وتأسيس دولة الإمارات، في النادي الأفريقي نحن منبهرون بمدى التطور الذي تشهده دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، هذا التطور يشمل جميع المجالات، وخاصة منها المجال الرياضي والبنية التحتية الرائعة والمنشآت الرياضية المتطورة والمصمّمة وفق أرقى المعايير العالمية، وكذلك مجلس دبي الرياضي الذي يقوم بعمل جبار على مدار السنة لتنظيم الفعاليات الرياضية والإشراف على تطويرها، نحن في تونس نعتبر دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، نموذجًا ناجحًا في قطاع الرياضة، ونسعى إلى تطوير العلاقات مع مجلس دبي الرياضي للعمل المشترك في المستقبل، من أجل تبادل الخبرات والقيام بزيارات للبلدين وتنظيم فعاليات مشتركة من أجل المصلحة المشتركة، ونشكركم على حفاوة الاستقبال ونتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات بيننا».