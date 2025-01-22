«تناي 8 واي» يتصدر بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر



أبوظبي (الاتحاد)

تصدّر فريق «تناي 8 واي» اليوم الافتتاحي لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر في النفق الهوائي، التي تستضيف مرحلته الأولى منشأة «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي، ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين، حيث قدمت الفرق المشاركة عروضاً مميزة في واحدة من أبرز فعاليات القفز الحر الداخلي.

وتمكن فريق «تناي 8 واي» من تحقيق 112 نقطة خلال الجولات الخمس، التي أُقيمت حتى الآن، بمعدل نقاط بلغ 22.40، ليعتلي صدارة الترتيب.

وجاء في المركز الثاني فريق «كوزباس أرينا» برصيد 90 نقطة، بينما حلَّ فريق «نومادس» في المركز الثالث برصيد 76 نقطة. وتستمر منافسات المرحلة الأولى من البطولة، حتى 24 يناير الجاري. أما المرحلة الثانية، فستنتقل إلى موقع «سكاي دايف دبي» يومي 25 و26 يناير.

ويؤكد الخبراء أن بطولة بهذا الكم من المشاركين، ومن دول مختلفة عريقة في هذا النوع من التنافس المظلي فإن هوية البطل ستظل معلّقة حتى نهاية المرحلة الثانية.

وأعرب حسين محمد الحسني نائي مدير كلاريم جزيرة ياس عن سعادته بما شهدت بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي كماً وكيفاً، مشيراً إلى أن هناك ارتياحاً بالغاً من القافزين، لا سيما أن النفق الهوائي الحالي هو الأطول في العالم، مما يدفع المشاركين إلى الإبداع في استخدام مهاراتهم الفائقة.