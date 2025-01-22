قفز الحواجز «4 نجوم» في «دولية أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، ثاني البطولات الدولية فئة الأربع نجوم بالموسم حتى الآن، وتبدأ منافساتها الجمعة وتتواصل حتى مساء الأحد، وينظم البطولة نادي أبوظبي للفروسية، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، برعاية لونجين، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتشتمل البطولة على 22 منافسة دولية، منها 12 منافسة من فئة الأربع نجوم، تقام جميعاً على أرضية الميدان الرئيس المغطى، ومجموع جوائزها 259.000 يورو، منها 105.500 يورو قيمة الجائزة الكبرى للبطولة، وتأتي منافسات الـ4 نجوم بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، والجولة الواحدة مع جولة تمايز، والجولتين في منافسة الجائزة الكبرى التي تتضمن الجولة التأهيلية الثالثة، من أربع جولات تستضيفها الإمارات ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز «سويسرا 2025»، وتصمّم منافساتها بحواجز يتراوح ارتفاعها من 120 سم، في المنافسة الترحيبية التي ستقام عند التاسعة والنصف صباح الجمعة، وحتى الارتفاع 155 سم في منافسة الجائزة الكبرى في ختام البطولة أمسية الأحد المقبل.

وتتزامن مع الحدث الرئيس، 10 منافسات دولية أخرى تقام على الميدان الخارجي، ضمنها بطولة دولية من 4 منافسات تأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمعدل منافستين لكل فئة عمرية، وبمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى حواجز الـ125 للخيول عمر 7 سنوات، والمنافسة الدولية الثانية لخيول القفز الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى حواجز الـ130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ومجموع جوائزها 18000 يورو.

وتشهد البطولة إقامة 6 منافسات دولية تأهيلي فرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وبمعدل منافستين لكل فئة من الشباب والـ (جونيورز) والأشبال، بمواصفات المرحلتين الخاصتين، والجولة الواحدة مع جولة تمايز، ويصمم مسار منافستي فئة الشباب بحواجز (130 135) سم، وجوائزها 11.640 يورو، وفئة الـ(جونيورز) يبلغ ارتفاع حواجز مسارها بين (120 125) سم، وجوائزها 9.060 يورو، وفئة الأشبال يبلغ ارتفاع حواجزها (110) سم في المنافستين، وجوائزهما 6.460 يورو.

جدير بالذكر أن أندية الفروسية في الإمارات وبالتزامن مع بطولاتها الدولية، تنظم ثلاث جولات تأهيلية لفئات المراحل السنية بدول المجموعة السابعة، ويترأس حسام زميت لجنتي تحكيم البطولة، بمعاونة 5 محكمين دوليين، وحكم دولي أجنبي موفد الاتحاد الدولي للفروسية إلى البطولة، ويصمم مسارات منافساتها السويسري الدولي جررت لاشاد بمساعدة 4 مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها الإيراني الدولي علي مهاجر و6 مشرفين دوليين.