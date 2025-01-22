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الرياضة

عالم رياضيات شهير يكشف ما يحتاج إليه ريال مدريد للتأهل لدوري الأبطال!!

عالم رياضيات شهير يكشف ما يحتاج إليه ريال مدريد للتأهل لدوري الأبطال!!
22 يناير 2025 17:39

 
معتز الشامي (أبوظبي)


وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا الجديدة لموسم 2024 - 2025 إلى مرحلتها النهائية بإقامة الجولة السابعة وقبل الأخير مساء اليوم، حيث تقام البطولة لأول مرة في يناير، وستحدد الأندية الثمانية المتأهلة لدور الستة عشر، والتي ستواجه دور تمهيدي من 32 فريقاً أو ما يسمى بـ «بلاي إن».
لعبت الأندية الـ36 بالفعل جولاتها الست الأولى، وعلى الرغم من أن السيناريو لا يزال بعيداً عن الحسم، إلا أن العديد منها بدأت في إخراج آلاتها الحاسبة لإجراء الحسابات وتقديم تقديرات حول مستقبلها الفوري في المسابقة عندما يحين وقت الأدوار الإقصائية.
ويبقى حامل اللقب ريال مدريد في وضع صعب بعد الجولات الست الأولى، إذ جمع 9 نقاط من أصل 18 ممكنة، إلى درجة أن أنشيلوتي يظن عملياً أن فريقه لن يصل إلى المراكز الثمانية الأولى، على الرغم من أنهم سيحاولون حتى المباراة الأخيرة.
وأول ما سيفعله ريال مدريد هو تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، إذ يمتلك الفريق 9 نقاط، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه، فيما يمتلك مان سيتي ودينامو زغرب وشتوتجارت، صاحبا المركزين 24 و25، 8 نقاط؛ لذا يتعين على ريال مدريد الفوز على سالزبورج للتأهل إلى الدور التالي. والتعثر سيكون قاتلاً للريال.
ولحساب ما يحتاج إليه «الميرنيجي»، لجأنا إلى الإحصائيات المتقدمة التي وضعها عالم الرياضيات بيوتر كليميك من موقع Football Rankings، والذي توقع الأرقام الرئيسية التي يمكن أن تكون بمثابة مرجع للتأهل لدور الستة عشر «من المركز الأول إلى الثامن» أو التصفيات «من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين».
وسيكون الحد الأدنى لعدد النقاط اللازمة للتواجد بين المراكز الثمانية الأولى نحو 14.87، بينما سيكون الحد الأدنى للتواجد بين المراكز الأربعة والعشرين الأولى وبالتالي ضمان التأهل إلى التصفيات 9.87 وفق بيوتر كليميك، وبالنظر إلى الترتيب الحالي، يبدو أن النتيجة اللازمة للتواجد بين الثمانية الأوائل ستكون نحو 15 أو 16 نقطة.

ماذا يحتاج الريال للتأهل

يتعين على ريال مدريد أن يستعيد سجله الخالي من الهزائم أمام سالزبورج وبريست، ثم ينتظر. ونظراً لعدد الفرق التي تسبقه في الترتيب، يبدو من الصعب للغاية عليه أن يكون ضمن الثمانية الأوائل برصيد 15 نقطة، مع تبقي 6 نقاط على نهاية مرحلة الدوري.

 

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وبالتالي من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإن الفوز سيكون كافياً بالتأكيد، رغم أنه لا يمكن استبعاد إمكانية التأهل إلى المرحلة التالية في حال التعادل أمام سالزبورج وبريست.


جدول ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

- ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج (21 يناير/ على أرضه)
- بريست ضد ريال مدريد (28 يناير/ خارج الأرض)

ريال مدريد
سالزبورج
دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا
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