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الرياضة

نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي

نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي
22 يناير 2025 17:37


الرياض (أ ف ب)
يتفاوض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر في النادي، وقال إن: «نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل قبل نهاية عقده نهاية يونيو المقبل».
وأضاف: «النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين»، موضحاً أن: «نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته» دون أنّ يحدّد قيمته.
وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، وأغلى لاعب في العالم، للهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة لموسمين، قُدّرت بنحو 100 مليون يورو، وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.
لكنّ بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة السابق، اكتفى بلعب سبع مباريات فقط رفقة «الزعيم»، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة آخرين، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروجواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023.
ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير 2024، واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، فيما لم يقيده هذا العام إلا في مسابقتي أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك.
وذكرت تقارير برازيلية أنّ سانتوس، أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل، يتفاوض مع نيمار لإعادته للنادي، الذي شهد بزوغه وتألقه، وقال المصدر: «نيمار يفضل رحيله على سبيل الإعارة والنادي يريده رحيلاً نهائياً للتحضير لجلب نجم آخر من الصف الأول».
وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجدداً بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.
ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته للتدريبات في الأسبوع الماضي، شكّك مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في «جهوزيته للمباريات». 

 


 

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