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الرياضة

بني ياس يستعيد توازنه على حساب كلباء

بني ياس يستعيد توازنه على حساب كلباء
22 يناير 2025 19:15

فيصل النقبي (كلباء) 

حقق بني ياس فوزاً ثميناً على كلباء 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كلباء، ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليستعيد «السماوي» توازنه في المسابقة. 

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سجل أندريه بوركا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.
بهذا الفوز، رفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة، معززاً آماله في تحسين مركزه في جدول الترتيب، وهو الفوز الأول له تحت قيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا العائد لتدريب الفريق، بينما تجمد رصيد كلباء عند 17 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي يخسر في ملعبه هذا الموسم.

بني ياس
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
دانييل إيسايلا
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