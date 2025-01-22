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الرياضة

نجاح عملية الرباط الصليبي للبرازيلي جيسوس

نجاح عملية الرباط الصليبي للبرازيلي جيسوس
22 يناير 2025 20:34

 
لندن (د ب أ) 

 

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خضع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي. ويغيب المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً عن أرسنال لباقي الموسم الجاري، وذلك بعدما تعرض للإصابة في المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل عشرة أيام.
ونشرت شريكته رياني ليما، عبر خاصية القصص بمنصة تبادل الصور «إنستجرام»، صورة لجيسوس وهو على سرير بالمستشفى. وكان أرسنال قد أكد إصابة ومدة غياب جيسوس في بيان نشره الأسبوع الماضي. وقال النادي الإنجليزي: «خضع جابرييل خيسوس لفحوص متعددة بالأشعة بواسطة مختصين، الذين أكدوا تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى».
وسجل اللاعب البرازيلي سبعة أهداف في 27 مباراة خاضها مع أرسنال في الموسم الجاري. ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ليفربول. 

 

أرسنال
الدوري الإنجليزي
ميكيل ارتيتا
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