الأهلي المصري يتعثر للمرة الرابعة بتعادله مع فاركو



القاهرة (أ ف ب)

تعثر الأهلي حامل اللقب للمرة الرابعة بتعادله مع مضيفه فاركو 1-1 الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، تقدم المغربي زهير المترجي (23) لفاركو وعادل إمام عاشور (45+10 من ركلة جزاء) للأهلي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً بتعادله الرابع من 9 مباريات لم يخسر فيها بعد، فيما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

دخل الأهلي المباراة بغياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة، فأشرك المدرب السويسري مارسيل كولر الظهير كريم الدبيس ولاعب الوسط إمام عاشور في خط الهجوم، في الدقيقة الأولى سدد عمرو ناصر كرة من مسافة بعيدة لفاركو أمسك بها الحارس محمد الشناوي بسهولة، ثم سدد إمام عاشور كرة قوية أبعدها حارس فاركو محمد سعيد «شيكا».

تقدم فاركو في الدقيقة 23 حين مرر التونسي عزمي غومة كرة من الجهة اليسرى للمترجي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الشناوي من التعامل معها لتسكن شباكه وتعلن تقدم أصحاب الأرض.

كاد عمرو ناصر يضاعف تقدم فاركو في الدقيقة 29 حين تسلم عرضية غومة من الجهة اليسرى ليسدد من مسافة قريبة كرة تصدى لها الشناوي قبل أن يفشل أحمد شريف في المتابعة. ثم سدد إمام عاشور من داخل منطقة الجزاء كرة أبعدها الحارس شيكا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تدخل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) الذي كان ألغى قرارا بركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12، وهذه المرة بعد خطأ من لاعب غينيا بيساو غيفرسون إنكادا على عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء، ليسجل عاشور بطريقة ساقطة (بانينكا) في منتصف المرمى.

وكاد كريم الدبيس يتقدم للأهلي في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول حين تسلم عرضية عاشور في وضعية انفراد تام بالمرمى، لكنه سدد بغرابة بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني من دون خطورة حقيقية حتى الدقيقة 65 حين مر أحمد شريف من لاعبين وسدد كرة قوية أنقذها الشناوي ببراعة.

ودفع كولر بمحمد مجدي «أفشه» وثنائي الشباب سمير محمد ومحمد عبد الله بدلاً من عمر الساعي وأكرم توفيق والدبيس ثم دفع بكريم وليد «نيدفيد» بدلاً من مروان عطية في محاولة لتنشيط هجوم الأهلي والبحث عن هدف الفوز.

وفي الدقيقة 80 مرر شريف كرة بينية لعمرو ناصر الذي انفرد بمرمى الشناوي، لكن الأخير خرج في الوقت المناسب لينقذ الكرة.

وكاد البديل عمرو رضا يخطف الفوز لفاركو بعد عرضية إنكادا في الدقيقة 90، لكن رأسيته مرت فوق العارضة، قبل أن تمر رأسية ياسر إبراهيم للأهلي بجانب المرمى بعد ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.