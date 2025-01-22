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الرياضة

أرقام وإحصاءات خاصة وراء ريمونتادا برشلونة في «الأبطال»

أرقام وإحصاءات خاصة وراء ريمونتادا برشلونة في «الأبطال»
22 يناير 2025 21:03

 

معتز الشامي (أبوظبي)

خاض فريق برشلونة مباراة ملحمية في دوري أبطال أوروبا مساء امس وتمكن من الفوز على بنفيكا في لشبونة بنتيجة 5-4 في عودة بدت مستحيلة بعد أن كان متأخرًا 2-4 حتى الدقيقة 77 ليسجل ريونتادا ملحمية بمعنى الكلمة، وبدا فريق بنفيكا وكأنه في طريقه إلى الفوز، ولكن نجح الفريق الكتالوني في العودة إلى المباراة وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليحقق انتصاره السادس على التوالي رغم تلقيهم 4 أهداف من بنفيكا.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 18 في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند النقطة 10، بالمركز الـ 18.

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أهم أرقام وإحصاءات الريمونتادا

- عادل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الرقم القياسي لأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد ضربات الجزاء المسجلة بدوري أبطال أوروبا (19).
- سجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، 9 أهداف في مرمى بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
- كانت هذه هي المرة الأولى منذ هزيمتهم الشهيرة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في أغسطس 2020 التي يستقبل فيها برشلونة 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري أبطال أوروبا.
- أصبح فانجيليس بافليديس، لاعب بنفيكا، أول يوناني يسجل هاتريك في دوري الأبطال منذ كوستاس ميتروجلو في عام 2013.
- كان هاتريك فانجيليس بافليديس لصالح بنفيكا ثالث أسرع ثلاثية منذ بداية مباراة في دوري أبطال أوروبا (30 دقيقة).
- شارك رافينيا في أهداف دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم (10 - 8 أهداف، 2 تمريرات حاسمة).
- نجح برشلونة في العودة من تأخره بهدفين ليفوز بمباراة في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق
- كانت هذه أول مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تنتهي بنتيجة 5-4، إذ أصبح برشلونة الفريق الثاني فقط في تاريخ المسابقة الذي يفوز بمباراة على الرغم من تلقي 4 أهداف أو أكثر.

 

برشلونة
بنفيكا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
رافينيا
ليفاندوفسكي
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