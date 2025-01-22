النصر يُنهي عقد عادل تعرابت بالتراضي

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن نادي النصر إنهاء عقد محترفه المغربي عادل تعرابت بالتراضي بين الطرفين، وتقدم إدارة «العميد» بالشكر للاعب الفترة التي قضاها في النادي متمنيةً له التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية، وبعيداً عن مستواه الفني، ارتبط اسم تعرابت بالعديد من الأزمات المتلاحقة خلال محطاته الكروية مع نيس الفرنسي، ومنتخب المغرب، كوينز بارك الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع النصر بدايةً من 2022.

ووصلت العلاقة بين النصر وقائده عادل تعرابت إلى «طريق مسدود»، بعد غياب الأخير عن تدريبات «الأزرق» التي أعقبت فوز الفريق بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري» على حساب ضيفه قطر القطري 5-1، قبل سفره إلى خارج الإمارات ومطالبته فسخ التعاقد مع النادي.

وأعلن النصر في وقت سابق غياب تعرابت عن مباراة العين 1-4 في «الجولة 13» لدوري أدنوك للمحترفين، وعزا النادي أسباب الغياب لـ «ظروف خاصة»، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطالبة اللاعب بفسخ عقده مع النادي والذي يستمر حتى 30 يونيو 2025، في أعقاب المشادة مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، بعد استبداله في مباراة «السوير الإماراتي القطري».

وانتقل تعرابت إلى النصر في سبتمبر 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي، حيث يخوض حالياً موسمه الثالث على التوالي مع الفريق، بعدما خاض 74 مباراة على صعيد المسابقات المحلية، وكأس السوبر الإماراتي المغربي، سجل خلالها 31 هدفاً.







