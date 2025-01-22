زيزو: إذا أراد نادي الزمالك استمراري سأبقي حتى تنتهي الأزمة المالية



القاهرة (د ب أ)

أكد أحمد مصطفى زيزو، نجم فريق الزمالك المصري لكرة القدم، استعداده للبقاء في الفريق في حال رغبة مسؤولي ناديه في ذلك. وينتهي تعاقد زيزو مع فريقه الحالي بنهاية الموسم ولم يتم حسم تجديد تعاقده من عدمه حتى الآن. وقال زيزو عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور «انستجرام»، اليوم الأربعاء:«احتراماً وتقديراً لجماهير نادي الزمالك أريد أن أوضح أنني لا أحب الخوض في التفاصيل»، مشيراً إلى أن كامل تركيزه في الملعب لأن هذا هو عمله، على حد وصفه، مؤكداً أن العديد من الأخبار الخاطئة انتشرت حوله في الفترة الماضية.

وأضاف:«هدفي الأول والأخير هو الحفاظ علي استقرار النادي وأرى أن الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائماً، كما أعتقد أن العلاقة بين ناد كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حالياً».

وأوضح: «في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه وجميعنا يدرك الظروف التي يمر بها النادي». وتابع زيزو: «فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما اثبت مدى حبي وإخلاصي للزمالك وجماهيره ولا أحتاج إلى تبرير ذلك، كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة».

وتابع: «إذا أراد نادي الزمالك استمراري سأبقي حتى تنتهي الأزمة المالية وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد فأنا مستعد للانتظار وإذا رأى النادي الاستفادة من الجوانب المالية المتعلقة بي وتصب في مصلحته، فساكون جاهزاً للتعاون بأي طريقة ممكنة».

وأضاف: «في النهاية هدفي الوحيد هو رؤية الزمالك وجماهيره في أفضل حال». وكان زيزو قد انضم إلى الزمالك في عام 2019 قادماً من موريرنسي البرتغالي، ومنذ ذلك الحين حقق لقب الدوري المصري مرتين والكأس مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) مرتين وكأس السوبر المصري مرة واحدة.