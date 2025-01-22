«الملك» يستعيد الصدارة بـ«نقاط الإمبراطور»

معتصم عبدالله (دبي)

تخطى الشارقة عقبة مضيفه الوصل بالفوز 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، ضمن «الجولة 13» لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل كايو لوكاس هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 16، وهو الفوز الأول للشارقة على ملعب زعبيل منذ 2013، والتاسع في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، مقابل الخسارة في 13 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات.

رفع «الملك» رصيد ه إلى 34 ليستعيد صدارة الترتيب من منافسه شباب الأهلي، الذي تراجع للوصافة برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، وله مواجهة مؤجلة من «الجولة 12» أمام مضيفه دبا الحصن، والمقررة في 4 فبراير المقبل لحسم لقب «بطل الشتاء».

سيطر الحذر الدفاعي على مجريات انطلاق المباراة، قبل أن ينال الشارقة أسبقية المبادرة وينجح في افتتاح التسجيل بواسطة لاعبه كايو لوكاس، بعدما تابع كرة أبعدها الحارس من تسديدة البرازيلي الشاب بيرو، تابعها كايو بتسديدة داخل الشباك، ليرفع رصيده الشخصي إلى 7 أهداف، في صدارة هدافي «الملك» في الدوري، ويمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل، بالثنائي علي صالح وخيمنيز في بداية الشوط الثاني بديلين لعبدالرحمن صالح وجوننتاس؛ بهدف تنشيط الجبهة الهجومية للأصفر، الذي سنحت له أكثر من فرصة دون أن يُكتب لها النجاح.

وتعقدت أوضاع «أصحاب الأرض»، بعد طرد المدافع المغربي سفيان بوفتيني في الدقيقة 62، بقرار من الحكم بدر بوجمهور بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد مخالفة مع كايو لوكاس في وسط الملعب، وهي الحمراء الثانية في سجل بوفتيني في موسمه الثالث في الدوري، بعد الأولى أمام عجمان 1-1 في الموسم الماضي 2023- 2024.

في المقابل، لاحت الفرصة الأبرز أمام الشارقة لمضاعفة التقدم من تسديدة كايو لوكاس من داخل المنطقة تصدى لها الحارس خالد السناني بنجاح في الدقيقة 71.

واستمر تفوق الشارقة بهدف الشوط الأول خلال دقائق الوقت بدل الضائع، والتي شهدت ضغطاً من هجوم «الأصفر» مقابل استبسال دفاعي للشارقة، الذي نجح في المحافظة على نظافة شباكه للمباراة التاسعة في سجله من أصل 13 بنهاية الدور الأول.