«الزعيم» يُوقف تفوق «العميد» بـ«رباعية الهيبة»

معتز الشامي (أبوظبي)

أوقف العين تفوق ضيفه النصر، بعدما فاز عليه 4 -1، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليضع «الزعيم» حداً لسلسلة انتصارات «العميد»، التي وصلت إلى آخر 3 مرات فوز في المواجهات المباشرة، منها مرتان على ملعب استاد هزاع على التوالي في المسابقة نفسها. واستعاد العين «هيبة البطل»، بعدما تعافى من الهزيمة أمام شباب الأهلي وعجمان في آخر جولتين على التوالي، ليوقف نزف النقاط الذي أثر على الفريق وأضاع فرصه اللحاق بركب الصدارة.

وأعرب ليوناردو جارديم مدرب العين، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه ضد النصر والفوز برباعية مقابل هدف، وقال: «الفارق الكبير في هذا اللقاء هو استغلال الفرص، ونحن صنعنا 6 أو 7 فرص وسجلنا 4 أهداف، وهذا يدل على الفاعلية الكبيرة في خط الهجوم، وفي لقاء شباب الأهلي خلقنا عدد الفرص نفسه ولم نسجل، لذلك هذا كان الفارق بين المباراتين، كرة القدم تحتاج لتسجيل الأهداف، وتحقيق الفوز».