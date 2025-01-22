الوحدة والبطائح.. «مهمة البحث عن السعادة»

مراد المصري (أبوظبي)

تقام اليوم مباراتان، في ختام الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، سيكون العامل المشترك للفرق الأربعة فيها هو السعي لتحقيق الفوز، وكسب النقاط الثلاث ذات الأهمية في مسارها، حيث يلتقي الوحدة مع البطائح، ويلعب العروبة مع دبا الحصن.

ويستضيف الوحدة منافسه البطائح على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهو يتطلع للعودة إلى درب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة، في محاولة رفع رصيده والبقاء على مقربة من ثنائي المقدمة، بعدما حقق 22 نقطة في بداية المشوار.

من جانبه، بدأ البطائح باستعادة توازنه بعد الفوز في الجولة الماضية على العروبة، وهو يتطلع لكسب المزيد من النقاط لتعزيز موقعه والهروب من منطقة الخطر على جدول الترتيب، بعدما حقق 8 نقاط وضعته في المركز الثاني عشر.

وفي الساحل الشرقي، تقام مباراة بحسابات من 6 نقاط في صراع الهبوط، بين العروبة ودبا الحصن على استاد دبا الفجيرة، حيث يحتل العروبة المركز الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ودبا الحصن بالمركز الثالث قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ما يعني أن النقاط الثلاث في هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة لكل فريق في محاولة تأمين البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين.