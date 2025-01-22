الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة والبطائح.. «مهمة البحث عن السعادة»

الوحدة والبطائح.. «مهمة البحث عن السعادة»
23 يناير 2025 01:08

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
رحيمي.. 3 سنوات بين «هدافي العالم»

تقام اليوم مباراتان، في ختام الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، سيكون العامل المشترك للفرق الأربعة فيها هو السعي لتحقيق الفوز، وكسب النقاط الثلاث ذات الأهمية في مسارها، حيث يلتقي الوحدة مع البطائح، ويلعب العروبة مع دبا الحصن.
ويستضيف الوحدة منافسه البطائح على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهو يتطلع للعودة إلى درب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة، في محاولة رفع رصيده والبقاء على مقربة من ثنائي المقدمة، بعدما حقق 22 نقطة في بداية المشوار.
من جانبه، بدأ البطائح باستعادة توازنه بعد الفوز في الجولة الماضية على العروبة، وهو يتطلع لكسب المزيد من النقاط لتعزيز موقعه والهروب من منطقة الخطر على جدول الترتيب، بعدما حقق 8 نقاط وضعته في المركز الثاني عشر.
وفي الساحل الشرقي، تقام مباراة بحسابات من 6 نقاط في صراع الهبوط، بين العروبة ودبا الحصن على استاد دبا الفجيرة، حيث يحتل العروبة المركز الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ودبا الحصن بالمركز الثالث قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ما يعني أن النقاط الثلاث في هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة لكل فريق في محاولة تأمين البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين.

الوحدة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
"أدنوك للحفر" تفوز بعقد بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الدولة
اقتصاد
"أدنوك" تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:35
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©