«أبيض الناشئين» يترقب سحب قرعة «كأس آسيا تحت 17 عاماً»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يترقب منتخبنا الوطني للناشئين، قرعة نهائيات النسخة الـ 20 لـ «كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025»، والتي تُسحب في الحادية عشرة من صباح اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 15 منتخباً إلى جانب السعودية، الدولة المُضيفة، التي تستضيف نهائيات البطولة للمرة الثانية بعد الأولى في 1992.

وتنطوي المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، على أهمية خاصة، حيث ستضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

وحجز «أبيض الناشئين» مقعده في النهائيات، بتصدره ترتيب «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2، ليكون واحداً من بين 4 منتخبات عربية في النهائيات تشمل إلى جانب «الأخضر» المستضيف، واليمن متصدر «المجموعة التاسعة»، بجانب منتخب عُمان المتأهل من بوابة «أفضل الثواني».

ويمثل التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية، الأول لـ «أبيض الناشئين» منذ آخر ظهور في النهائيات القارية في نسخة الهند في عام 2016، قبل أن يغيب عن نهائيات 2018 بعد الانسحاب من التصفيات، فيما طال الإلغاء نسخة نهائيات 2020 بالبحرين، والتي تأهل إليها «الأبيض» بداعي جائحة «كورونا»، فيما أخفق «الأبيض» في التأهل لنهائيات النسخة الماضية 2023.

وتعد المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، تتويجاً لجهود عام ونصف العام من إعداد «أبيض الناشئين»، تحت قيادة مدربه الحالي الوطني ماجد سالم، وصل خلالها المنتخب إلى الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا بعمان 2023، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى بالإمارات 2024.

ووضع تصنيف القرعة «أبيض الناشئين» ضمن «المستوى الرابع» إلى جانب منتخبات الصين، إندونيسيا، وكوريا الشمالية، فيما ضم المستوى الأول منتخبات السعودية «المستضيف»، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، والمستوى الثاني أستراليا، اليمن، أوزبكستان، طاجيكستان، وفي المستوى الثالث تايلاند، فيتنام، عُمان، أفغانستان.

واعتمد النظام الجديد للتصنيف على أساس نظام النقاط، وفقاً للتصنيف النهائي للمنتخبات عبر النسخ الثلاث السابقة للبطولة الآسيوية، وتشهد النهائيات المرتقبة مشاركة 9 منتخبات من بين 16 منتخباً ظفرت بالتاج القاري بقيادة اليابان حامل لقب النسخة الأخيرة في تايلاند 2023.