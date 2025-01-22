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الرياضة

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» تقام على يومين

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» تقام على يومين
23 يناير 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، تمديد فترة إقامة بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، لتُقام يومي السبت والأحد المقبلين، بدلاً من إقامتها على يوم واحد، وذلك في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الإقبال الكبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في البطولة، بما يعكس زيادة شعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة.
وقامت اللجنة المنظمة بتعديل الجدول الزمني للبطولة لاستيعاب النمو الملحوظ في أعداد المشاركين ضمن كل فئة، مع الحرص على توفير بيئة تنافسية متكاملة.
وتبرز زيادة أيام البطولة حرص الاتحاد على مواكبة تطلعات اللاعبين والجمهور، بما يسهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتعزيز تجربة المشاركين.

الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
اتحاد الجوجيتسو
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