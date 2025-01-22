مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «الرئاسة» تحصد الصدارة بجدارة في «يوم الحول والزمول»

علي معالي (دبي)

اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وتألقت «الليرة» المملوكة لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد العطية في الشوط الرئيسي للحول، وسجلت الفوز بجدارة بزمن قدره 12:16:8 دقيقة، وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، أما الشوط الرئيسي للزمول، فقد تمكن «هملول» بشعار هجن الرئاسة والمضمر حمدان محمد مروشد من خطف الفوز بزمن بلغ 12:40:6 دقيقة، وواصلت هجن الرئاسة تفوقها من خلال «هملولة» التي قادها المضمر سلطان محمد الوهيبي إلى خط النهاية بزمن قدره 12:22:4 دقيقة في الشوط الثالث للحول.

وبرزت هجن الشحانية في الشوط الرابع للزمول، حينما تمكن «مذخور» بإشراف المضمر فاران محمد حمد قريع من انتزاع الصدارة، مسجلاً زمناً بلغ 12:38:9 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية، أقيمت المنافسات على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وحفلت الأشواط بالندية والإثارة، وشهدت مشاركة عدد من النجمات في عالم سباقات الأصالة، وتصدرت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري المشهد في الشوط الرئيسي للحول، محققة الفوز بتوقيت زمني بلغ 12:21:2 دقيقة، وفي الشوط الثاني للزمول، واصل المجازف محمد بن زيتون المهيري تألقه مع الشعار الأحمر لهجن الرئاسة من خلال قيادته «شاهين» إلى الناموس بزمن قدره 12:47:8 دقيقة.

وتألقت «توجيه» لهجن الشحانية تحت القيادة التضميرية للذهبي سالم فاران المري بحصولها على زمن مميز بلغ 12:23:3 دقيقة في الشوط الثالث للحول، وتمكن «كاسر» لهجن الشحانية بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل من حسم الشوط الرابع للزمول بزمن قدره 12:52:4 دقيقة.

وبرزت «الهابة» لهجن الشحانية في الشوط الحادي عشر بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع، وحصلت على أفضل توقيت في التحديات بلغ 12:17:0 دقيقة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى ميدان المرموم، والذي سيشهد انطلاق منافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وذلك بعد ختام السباقات المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتفتتح التحديات عبر أشواط سن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات، والتي ستقام على فترتين صباحية ومسائية، حيث تتضمن كل فترة 15 شوطاً.

ويترقب المتابعون أداءً مميزاً من نخبة المطايا التي استعدت جيداً لهذا المهرجان الذي تميز بالأجواء التنافسية العالية في كل نسخه الماضية.

من ناحية أخرى، أعلنت هجن العاصفة تسعيرة مغرية لمطايا أبناء القبائل في سن الحقايق المشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مما يضيف المزيد من التنافس والإثارة لهذه الفئة من الأشواط، وتضمنت التسعيرة لأشواط الرموز الخاصة بالأبكار مبالغ نقدية قيمة، حيث تم تحديد مبلغ 2 مليون درهم للمطية الفائزة بالمركز الأول، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 1.5 مليون درهم، أما المركز الثالث فسينال 1.2 مليون درهم، في حين خصص مبلغ مليون درهم للمراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما في أشواط الرموز الجعدان، فقد تم تحديد 1.5 مليون درهم للمركز الأول، و1.2 مليون درهم للمركز الثاني، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على مليون درهم، والمراكز من الرابع حتى العاشر ستنال 800 ألف درهم لكل.

كما حددت التسعيرة بقية الأشواط بمبالغ مجزية، حيث تحصل المطايا في أشواط الأبكار على مليون درهم، بينما ينال الفائزون في أشواط الجعدان على 800 ألف درهم.