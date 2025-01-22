كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «المهندس» يتألق في افتتاح «العامة الهواة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص «المهندس» لعلي سعيد سيف الكتبي لقب الشوط الأول للجير تبع فرخ، في افتتاح منافسات فئة العامة الهواة باليوم الثالث عشر بالنسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وانطلقت منافسات النسخة في العاشر من الشهر الجاري، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.

واحتل «المايسترو» لعبد الله سيف بن صقر المري المركز الثاني في شوط الجير تبع فرخ، فيما جاء في المركز الثالث «تي 48» لمعاذ شاهين علي سالم الدهماني. وشهد اليوم الثالث عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور إقامة شوطين فقط في فئة العامة الهواة، وأسفرت منافسات شوط الجير تبع جرناس للعامة الهواة عن تحليق الصقر «مسكت» لأحمد علي محمد الرصاص المنصوري بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «تي 30» لخالد عبيد عيسى بن خنيفر، وجاء في المركز الثالث «أتس 19» لمحمد فخري ذياب. وتتواصل اليوم، منافسات فئة العامة الهواة بإقامة أشواط الجير شاهين للفرخ والجرناس على أن تستكمل غداً الجمعة، وتختتم يوم بعد غدٍ السبت.