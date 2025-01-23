السيتي.. «الفرصة الأخيرة» في «أبطال أوروبا»

باريس (رويترز)



حول باريس سان جيرمان تأخره بهدفين، إلى فوز مفاجئ 4-2 على مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليظل موقف الفريق الإنجليزي من التقدم في البطولة الأوروبية الأعرق في محل شك.

وسجل عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وجونسالو راموس من باريس سان جيرمان، ليقلب المباراة رأساً على عقب، بعدما تقدم «السيتي» 2-صفر.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان «ثقة الفريق لا تتزعزع، فريقي لا يستسلم أبداً حتى الثانية الأخيرة، وفعلنا ذلك مراراً وتكراراً.

وسجل «البديل» جاك جريليش وإرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين 50 و53، ليتقدم «السيتي» 2-صفر، لكن الجماهير التي تحدت الأمطار الغزيرة في بارك دي برينس حظيت بعودة رائعة.

وسجل دمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 56، بعد تمريرة عرضية من باركولا الذي أدرك التعادل لصاحب الأرض، بعدها بأربع دقائق، بعدما تابع تسديدة مرتدة.

وسيطر سان جيرمان على الكرة في نصف ملعب «السيتي»، وأحرز نيفيز هدف التقدم في الدقيقة 78، بعدما فشل دفاع الفريق الزائر في إبعاد ركلة حرة نفذها فيتينيا، ليسجل لاعب البرتغال من ضربة رأس.

وعزز راموس تقدم سان جيرمان بهدف في الوقت بدل الضائع اُحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو.

وأبلغ «المحبط» بيب جوارديولا مدرب سيتي شبكة (تي.إن.تي) سبورتس «للحفاظ على النتيجة عليك السيطرة على الكرة، لم نستطع فعل ذلك».

وتقدم باريس سان جيرمان إلى المركز 22 في ترتيب مرحلة الدوري، بينما تراجع سيتي، الذي فاز باللقب عام 2023، لكنه فاز مرتين فقط في سبع مباريات حتى الآن، إلى المركز 25، متأخراً بمركز واحد عن المراكز المؤهلة لخوض الدور الفاصل للتقدم لدور الستة عشر.

سيكون «السيتي» في وضع حرج، عندما يستضيف كلوب بروج 29 يناير.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور 16، بينما تتنافس الفرق الستة عشر التالية في جولة فاصلة من مباراتين لضمان التقدم في البطولة.

وقال جوارديولا «نتقبل الخسارة لأن الفريق الأفضل فاز، لدينا فرصة أخيرة للتأهل عندما نستضيف كلوب بروج».

وأضاف عن احتمالية وداع «السيتي» للبطولة من مرحلة الدوري «ربما يحدث ذلك، سنرى، إذا لم نفز على بروج، فإننا لا نستحق ذلك «التأهل».

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وظن أنه تقدم بهدف أشرف حكيمي قرب نهاية الشوط الأول، لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وبدا أن صحوة «السيتي» بعد أسابيع من التراجع ستستمر عندما تابع جريليش كرة مرتدة بعد تسديدة برناندو سيلفا، قبل أن يضاعف هالاند النتيجة، بعدما أبدلت تمريرة جريليش العرضية اتجاهها، لتصل نحو المهاجم النرويجي الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

لكن سان جيرمان نجح بعد ذلك في سحق بطل إنجلترا، الذي أهدر تقدمه بفارق بثلاثة أهداف أمام فينوورد، ليتعادل 3-3 في نوفمبر الماضي، وسيتوجه لمواجهة شتوتجارت في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري.

وأبلغ لاعب الوسط شبكة (تي.إن.تي) سبورتس «لا أعرف، عادة في هذه اللحظات نكون في حالة جيدة جداً، من الواضح أن هذا حدث عدة مرات هذا الموسم، لم نتمكن من السيطرة على المباراة، وكما قلت، إنه أمر غريب، لأنه في كل المواسم السابقة كنا نكون جيدين في هذه اللحظات بالتحكم في المباراة».