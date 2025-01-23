أرسنال يقترب من التأهل في «الشامبيونزليج»



لندن (رويترز)



ضمن أرسنال التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسبة كبيرة، بعد فوزه الرائع 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب، بفضل أهداف من ديكلان رايس وكاي هافرتز ومارتن أوديجارد.

سجل رايس في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة ذكية من هافرتز الذي ضمن فوز أرسنال بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 66.

واختتم أوديجارد الأداء الرائع لفريقه بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل لاعب النرويج هدفه الأول في 14 مباراة بكل المسابقات.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 16 نقطة في المركز الثالث في مرحلة الدوري. ومع تأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، لن يكون هناك ما يمنع فريق المدرب ميكل أرتيتا من التأهل المباشر، إلا من خلال سلسلة غير عادية من النتائج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويتقدم النادي اللندني بثلاث نقاط على أصحاب المراكز التاسع والعاشر و11 و12 و13 الذين يحتاجون جميعاً للفوز، بالإضافة إلى خسارة كبيرة لأرسنال خارج ملعبه أمام جيرونا.

ويختتم أرسنال مرحلة الدوري بمواجهة جيرونا في إسبانيا، وسيكون التعادل كافياً، لتجنب خوض مباراتي الجولة الفاصلة، للتقدم إلى دور الستة عشر الذي سيقام في فبراير.

وتركت هزيمة فريق دينامو، بقيادة فابيو كانافارو، بعيداً عن مراكز التأهل عبر الجولة الفاصلة، قبل أن يحل ضيفاً على ميلان، وسيتعين على الفريق تحقيق الفوز لمحاولة التأهل إلى الدور الفاصل.

وأبلغ رايس الصحفيين «كان فوزاً مهماً، إنها حاملة جيدة للغاية في دوري الأبطال، ويتبقى لنا مباراة واحدة للتقدم الآن، ونأمل أن نفوز بها، وما تعلمته من الموسم الماضي، هو أنك بحاجة لأن تكون قريباً من المنافسة في هذا الوقت من الموسم ونحن هنا في هذه اللحظة».

وتعرضت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية، عندما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام أستون فيلا يوم السبت.

لكنه يلعب بثقة هائلة في دوري أبطال أوروبا، وكان الفوز الخامس في سبع مباريات قريباً، بعد أن هز رايس شباك إيفان نفيستيتش، بعدما هيأ هافرتس الكرة له، بعد تمريرة عرضية من جابرييل مارتينيلي، وهذا هو الهدف الأول للاعب الوسط رايس في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أرسنال للتهديد في بعض الأحيان، من خلال الهجمات المرتدة التي أظهر دينامو زغرب خلالها سرعة كبيرة.

وبدأ فريق أرتيتا الشوط الثاني بطريقة باهتة، لكن بمجرد أن مرر مارتينيلي الكرة إلى هافرتز، ليسجل بضربة رأس في شباك الحارس نفيستيتش أصبح الفوز مضموناً.

وكان من الممكن أن يضيف رايس هدفه الثاني، عندما أطلق ضربة رأس بعيداً عن المرمى، لكن أوديجارد نجح في تعزيز النتيجة في اللحظات الأخيرة.