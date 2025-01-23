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الرياضة

ميلان يصطاد جيرونا بـ «طلقة جناح»!

ميلان يصطاد جيرونا بـ «طلقة جناح»!
23 يناير 2025 08:10

ميلانو (رويترز)

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سجل الجناح رافائيل لياو هدفا في الشوط الأول، ليساعد ميلان على الفوز 1-صفر على ضيفه جيرونا، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليظل في وضع جيد لحجز مكان بين الثمانية الأوائل.
وسجل لياو في الدقيقة 37 بتسديدة مذهلة أعلى المرمى، بعد تمريرة عرضية منخفضة متقنة من إسماعيل بن ناصر الذي استعاد الكرة عند خط منتصف الملعب، وراوغ وسط جيرونا، ليمررها إلى الجناح البرتغالي.
واعتقد برايان خيل مهاجم جيرونا أنه نجح في إدراك التعادل، قبل مرور ساعة من اللعب، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل.
ويحتل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، والذي رفع جائزة البطولة لآخر مرة في عام 2007، المركز السادس في الترتيب برصيد 15 نقطة، ويظل في سباق التأهل المباشر لدور الستة عشر.
ويسافر الفريق للقاء دينامو زغرب بطل كرواتيا في آخر مباراة له في مرحلة الدوري 29 يناير الجاري.
وخسر جيرونا الوافد الجديد، الذي حقق فوزاً واحداً في مرحلة الدوري، أي فرصة تأمين مكان في المراكز المؤهلة، لخوض الدور الفاصل للتقدم لدور الستة عشر، عندما يستضيف أرسنال في مباراته الأخيرة.
وكان ميلان متفوقاً في المراحل الأولى من المباراة، واضطر باولو جازانيجا حارس جيرونا للتصدي مبكراً لركلة حرة متقنة من تيجاني ريندرز، قبل أن يسجل لياو في الشباك بتسديدة منخفضة نحو القائم الأيمن.
وسدد أصحاب الأرض في إطار المرمى مرتين عبر ثيو هرنانديز الذي سدد في العارضة، وهو بالقرب من نقطة الجزاء، ويونس موسى الذي سدد في القائم من على حافة المنطقة.
ودخل الضيوف ببطء في أجواء المباراة، وصنع دوني فان دي بيك وفيكتور تسيجانكوف فرصاً جيدة تصدى لها مايك مينيان حارس ميلان.
لكن لياو أنهى صحوتهم، عندما سجل في مباراته الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في 24 مباراة له في المسابقة قبل هذه المسيرة.
وقبل لياو، كان آخر لاعب من ميلان يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا هو زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل خمسة أهداف متتالية بين عامي 2011 و2012.
وأنهى جيرونا الشوط الأول بنسبة استحواذ أعلى، وأعتقد المهاجم الإسباني خيل أنه أدرك التعادل، قبل مرور ساعة من تسديدة رائعة باتجاه القائم البعيد، وهي محاولة ألغاها الحكم بداعي التسلل.
استبدل المدرب ميشيل هجومه بالكامل، عندما أجرى أربعة تغييرات بحلول الدقيقة 70.
ومع ذلك، فإن العناصر الجديدة لم تكن كافية للتغلب على ميلان، الذي مدد سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة الصفوة للأندية بأوروبا إلى خمس مباريات.
وفي الموسمين السابقين عندما فاز ميلان بخمس مباريات أو أكثر على التوالي، وصل الفريق إلى النهائي، وأنهى في المركز الثاني في كلتا المناسبتين، في عامي 1993 و2005. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ميلان
جيرونا
رافائيل لياو
دينامو زغرب
أرسنال
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