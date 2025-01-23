ريال مدريد.. عودة «ليالي الأبطال»

مدريد (رويترز)



حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزاً ساحقاً 5-1 على ضيفه رد بول سالزبورج، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل المهاجمان البرازيليان رودريجو وفينيسيوس جونيور هدفين لكل منها، ووضع كيليان مبابي بصمته على المباراة بهدف.

وعلى الرغم من سيطرة الفريق النمساوي على اللعب في بداية المباراة، ووضع صاحب الأرض في مشاكل جمة، من خلال الضغط العالي، فإن ريال مدريد سيطر ببطء على المباراة، بفضل أداء متميز من الثنائي البرازيلي، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.

وافتتح الفريق الإسباني التسجيل، بعد هجمة مرتدة سريعة، بدأها فينيسيوس الذي لعب تمريرة عرضية نحو منطقة الجزاء إلى بيلينجهام، ولكن بعد فشله في السيطرة على الكرة قابلها رودريجو بسرعة بتسديدة مباشرة في الشباك في الدقيقة 23.

وضاعف رودريجو تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 34 بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء بعد لمسة ذكية بكعب القدم من بيلينجهام، في تبادل متميز للكرة بينهما.

واستغل مبابي خطأ فادحاً من حارس وقائد سالزبورج يانيس بلاسفيتش، الذي فشل في السيطرة على الكرة أمام المهاجم الفرنسي ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 48.

بعدما تأكد الجميع من أن ريال مدريد في طريقه إلى فوز سهل، بدأ فينيسيوس في تقديم عرض متميز، وانطلق على الجانب الأيسر بطريقة مذهلة ليسجل هدفين رائعين في الدقيقتين 55 و77.

واستلم البرازيلي أولاً تمريرة أمامية رائعة من لوكا مودريتش، ليتجاوز أحد المدافعين بسرعته، ثم راوغ مدافعاً آخر داخل منطقة الجزاء قبل إطلاق تسديدة لا تصد في الزاوية العليا.

وأضاف فينيسيوس الهدف الخامس، بعد هجمة مرتدة أخرى، بعدما تلقى تمريرة من فيدريكو فالفيردي في مساحة خالية، وراوغ اثنين من المدافعين، قبل أن يخدع حارس المرمى، ويضع الكرة في الشباك، وسجل مادس بيدستروب الهدف الوحيد للفريق الزائر في الدقيقة 85.

بعد بداية بطيئة في مشوار الدفاع عن لقبه، خسر خلالها ثلاث مرات في أول خمس مباريات، يحتل ريال مدريد المركز 16 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

ورغم ضمان تأهله للدور التالي، فإنه سيحتاج إلى الفوز بمباراته الأخيرة أمام بريست، وأن تلعب النتائج الأخرى لمصلحته لضمان إنهاء المرحلة ضمن الثمانية الأوائل، وتجنب خوض جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب.

وقال رودريجو لشبكة موفيستار بلس «إنه يوم مهم للغاية بالنسبة لنا، الفوز يمنحنا الكثير من الثقة للمضي قدماً، ونمر أحياناً بأوقات عصيبة، ونعمل بجد لتجنبها، لكن الأمر ليس سهلاً دائما، هذا الموسم نخفق بعض الشيء في مباريات لا يجب أن نخفق فيها، أعتقد حقاً أن الأمور ستكون دائماً صعبة في دوري أبطال أوروبا، نحتاج إلى المثابرة، وتسجيل الكثير من الأهداف والفوز بالعديد من المباريات».

ويحتل سالزبورج المركز 34، وخرج بالفعل من المنافسة على التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، بعدما حقق ثلاث نقاط فقط من سبع مباريات.