بايرن ميونيخ يسقط في «ليلة ممطرة»

روتردام (رويترز)



أحرز سانتياجو خيمنيز مهاجم فينوورد هدفين في الشوط الأول، ليقود الفريق الهولندي إلى الفوز 3-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويعزز حظوظه في إنهاء مرحلة الدوري من المسابقة بين الثمانية الأوائل، قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وسجل مهاجم المكسيك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز البديل أياسي أويدا تقدم فينوورد في الدقيقة 89، بعدما تصدى حارس الفريق الهولندي جاستن بيجلو للعديد من الفرص الخطيرة للفريق الألماني.

وتقدم فينوورد في الترتيب على البايرن الذي سدد 32 كرة على المرمى، ليحتل المركز 11 برصيد 13 نقطة.

وتراجع الفريق البافاري إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة، بعد خسارته الثالثة في سبع مباريات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ 16، بينما تخوض الفرق 16 التالية جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب.

وسيطر صاحب الأرض على المباراة في ليلة ممطرة، واستغل خيمنيز تمريرة عرضية عميقة من خيس شمال، ليسيطر على الكرة ثم تخلص من أحد المدافعين، ووضع الكرة في مرمى مانويل نوير بتسديدة قوية.

وبدا أن البايرن متصدر الدوري الألماني، الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث في الدوري هذا العام، في طريقه للعودة سريعاً، لكن بيجلو كان في حالة جيدة، وأوقف محاولة من هاري كين قبل الاستراحة.

لكن فينوورد نجح في التسجيل مجدداً عندما أسقط رافائيل جيريرو، الذي دخل بديلاً قبل دقائق قليلة، كالفين ستينجس بعد تدخل ساذج.

وتقدم خيمنيز، الذي تراقبه عدد من الأندية الأوروبية، وتفوق على نوير ليضاعف تقدم فريقه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح فينوورد بعد نهاية الاستراحة في الضغط على البايرن وإجباره على التراجع للخلف، وأطلق إيجور بايكساو تسديدة مرت من فوق العارضة في الدقيقة 51، لكن الفريق الزائر نجح في تجاوز الضغط.

وتصدى بيجلو لتسديدة أخرى من كين في الدقيقة 54، قبل أن يتصدى بشكل رائع لضربة رأس من جمال موسيالا في الدقيقة 60.

وسدد ليروي ساني ضربة رأس اصطدمت بالقائم في الدقيقة 70 مع تقدم بايرن للهجوم، فيما كان على مايكل أوليسي غير المراقب أن يقوم بعمل أفضل، بعدما أهدر فرصة لتقليص الفارق بضربة رأس من مسافة قريبة قبل خمس دقائق من النهاية.

وبينما بحث البايرن بيأس عن هدف، نجح أويدا في تسجيل الهدف الثالث ليضمن فوز فريقه.

وسيواجه فينوورد ليل الأسبوع المقبل، بينما سيلعب البايرن مع سلوفان براتيسلافا.