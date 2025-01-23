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الرياضة

الإنتر.. «عادة متكررة» في «أبطال أوروبا»

الإنتر.. «عادة متكررة» في «أبطال أوروبا»
23 يناير 2025 08:43

براج (رويترز) 

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سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً رائعاً في الشوط الأول، ليقود إنتر ميلان إلى الفوز 1-صفر على مستضيفه سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليظل في طريقه نحو التأهل المباشر لدور الستة عشر.
وأطلق مارتينيز تسديدة قوية من زاوية ضيقة باتجاه القائم البعيد، بعد أن استقبل تمريرة عرضية من أليساندرو باستوني.
وارتدت الكرة من أسفل العارضة، لتسكن الشباك، من دون أن تترك أي فرصة لبيتر فيندال حارس مرمى سبارتا.
ولم يشكل الفريق المضيف الكثير من التهديد على مرمى الإنتر، وبات الآن خارج المنافسة على مكان في الجولة الفاصلة، بعد أن حصد أربع نقاط من سبع مباريات، وخسر آخر خمس مباريات على الترتيب في المسابقة.
وصعد الإنتر إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من سبع مباريات وينبغي أن يضمن مكانه المباشر في دور الستة عشر، عندما يواجه موناكو في الجولة الأخيرة 29 يناير الجاري.
وجاءت أربعة من خمسة انتصارات حققها الإنتر في مرحلة الدوري بنتيجة 1-صفر، وهو نمط مألوف للفريق الذي يعتمد على الحفاظ على تماسكه الدفاعي، مع امتلاكه ما يكفي من الجودة على الصعيد الفردي لتسجيل الأهداف.
ويملك الفريق أيضاً أفضل سجل دفاعي في المسابقة باستقباله لهدف واحد، لكنه سجل أيضاً أقل عدد من الأهداف بين أول 19 فريقاً في الترتيب.
وأدى هدف مارتينيز المبكر إلى تهدئة أي توتر لدى الفريق، بينما تساوى اللاعب مع أدريانو كأفضل هدافي الإنتر في دوري أبطال أوروبا بهدفه 14.
وافتقر سبارتا في المقابل إلى الجودة اللازمة لاختراق دفاع الإنتر، ولم يصنع سوى أنصاف الفرص خلال المباراة، وكان أفضلها من نصيب فيلكو بيرمانشيفيتش.
وتصدى يان زومر حارس الإنتر بشكل جيد لمحاولة بيرمانشيفيتش الذي هيأ الكرة على صدره واستدار، وسدد من منتصف منطقة الجزاء باتجاه المرمى.
وظن الإنتر أنه ضاعف تقدمه بعد مرور ساعة، عندما سجل دينزل دومفريس، لكن الهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل في بداية الهجمة.
وأهدر مارتينيز وماركوس تورام المزيد من الفرص للضيوف الذين تمكنوا من خوض ما تبقى من المباراة ببعض الارتياح. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
لاوتارو مارتينيز
موناكو
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