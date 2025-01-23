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الرياضة

أندية النرويج تصوت لإلغاء «الفار»

أندية النرويج تصوت لإلغاء «الفار»
23 يناير 2025 10:01

 كوبنهاجن (د ب أ)

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صوتت أغلبية الأندية المحترفة لكرة القدم في النرويج لمصلحة إلغاء نظام حكم الفيديو المساعد (الفار).
وذكرت رابطة الدوري النرويجي، أن الأندية تطالب قيادة الاتحاد الوطني لكرة القدم، بتقديم اقتراح لإلغاء حكم الفيديو المساعد بأسرع وقت ممكن.
وأضافت الرابطة أنه من المتوقع أن يتم اعتماد هذا الاقتراح في اجتماع في الأسابيع المقبلة، بعد أن صوت 19 نادياً لمصلحته و13 ضد.
ما طالبت الأندية بعدم استخدام تقنية (الفار) في الدوري النرويجي الأول (إليتي سيرين) اعتباراً من عام 2025 .
وكانت هذه التقنية قد تم إدخالها في الدوري للمرة الأولى في عام 2023.

النرويج
كوبنهاجن
كرة القدم
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