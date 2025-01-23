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الرياضة

مدرب مانشستر يونايتد يرفض التوقف عن «الصدمات»!

مدرب مانشستر يونايتد يرفض التوقف عن «الصدمات»!
23 يناير 2025 10:22

 
مانشستر (أ ب)

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أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أنه ربما يكون قد أخطأ عندما وصف علانية لاعبيه، بأنهم ربما يكونون أسوأ جيل في تاريخ النادي الإنجليزي.
وقال أموريم في أول مؤتمر صحفي، بعد الضجة التي أثارها في وسائل الإعلام: «لقد وصفت ما رأيته، وقلته للاعبين وقلته للصحفيين، والصراحة أمر جيد، أما إذا أردتم أن أقول كلاماً مختلفاً عن الواقع، فهذا أسهل بالنسبة لي».
وجاء تصريح أموريم اللافت للنظر، بعد خسارة الفريق على ملعبه أمام برايتون بنتيجة 1-3 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي.
وكانت هذه هي الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد على ملعبه في الدوري، والهزيمة السابعة في 15 مباراة في جميع المسابقات، منذ تولى أموريم المسؤولية في نوفمبر الماضي، خلفاً للهولندي إريك تين هاج.
ويحتل اليونايتد المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم عشرين فريقاً، ليبقى أقرب إلى منطقة الهبوط من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بعد مرور 22 جولة من أصل 38 .
وشدد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاماً «أنا المسؤول الأول عن الأداء والنتائج».
وتابع أموريم قبل مواجهة رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي «أنا شاب، وأحياناً أكون مخطئاً، كنت متوتراً للغاية قبل الوصول إلى قاعة المؤتمر الصحفي، وتحدثت بكلام غير مقبول، ولا أعد بأنني لن أكرر ذلك، ولكن سأحاول التحسن».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الأوروبي الذي يضم 36 فريقاً، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات في أول ست جولات.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات، ويتأهل أفضل ثمانية فرق إلى دور الـ16 مباشرة دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة من مباراتين.

الدوري الإنجليزي
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مانشستر يونايتد
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