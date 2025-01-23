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الرياضة

رينجرز يهدد مانشستر يونايتد بـ «مضاعفة الألم»

رينجرز يهدد مانشستر يونايتد بـ «مضاعفة الألم»
23 يناير 2025 10:25

 
مانشستر (د ب أ)

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قال البلجيكي فيليب كليمنت، المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي، إنه غير مهتم بالضوضاء المتزايدة حول معاناة مانشستر يونايتد الإنجليزي، مضيفاً أنه يرغب في مضاعفة آلام فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، حينما يلتفي الفريقان الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن رينجرز واجه العديد من المشاكل هذا الموسم، وتعرّض مدربه كليمنت لضغط كبير، بعد تحقيقه فوزين فقط في ثماني مباريات، لكن واحداً من تلك الانتصارات جاءت بنتيجة 3- صفر على حساب الغريم التقليدي سيلتك، وسيسافر إلى «أولد ترافورد» بغرض حصد الفوز الثالث على التوالي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحقق أربعة انتصارات فقط في آخر 12 مباراة، ما دفع بأموريم إلى القول إن فريقه هو الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.
ولكن كليمنت قال، إن الأجواء الغاضبة في «أولد ترافورد» لا تهمه بقدر ما يهمه قيادة رينجرز إلى أول فوز على أرض فريق إنجليزي في بطولة أوروبية، وذلك منذ نجاح الفريق في الفوز على ليدز يونايتد 2-1 في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 1992، وتحقيق أول فوز على مانشستر يونايتد.
وقال المدرب البلجيكي: «بالطبع نعرف ونتوقع ما ينتظرنا».
وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لفريقي هو التركيز على أنفسنا، وليس على الضوضاء المنتشرة حولهم، الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم، ويجب علينا أن نظهر إمكاناتنا خلالها، يجب علينا إخراج أفضل ما في جميع اللاعبين».
وتابع كليمنت: «الأمر لا يتعلق بالضوضاء المنتشرة حولهم، الأمر يتعلق بما سنفعله على أرض الملعب من دون الكرة، وإظهار أن الفريق يتحسن أكثر فأكثر في آخر شهرين، وهذا ما يجب علينا إظهاره في المباراة، وأن نكتب التاريخ هنا».

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