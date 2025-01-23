«أرقام استثنائية» من «ريمونتادا» سان جيرمان أمام السيتي

معتز الشامي (أبوظبي)



أهدر مانشستر سيتي تقدمه بهدفين، ليخسر 4-2 أمام باريس سان جيرمان، ليصبح مهدداً بالخروج من دوري أبطال أوروبا.

ووضع هدفا جاك جريليش، وإيرلينج هالاند «مان سيتي» في المقدمة، لكن أهداف عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وجونزالو راموس حسمت المباراة لمصلحة بطل فرنسا.

ووضعت الخسارة مانشستر سيتي في المركز 25، وهذا يعني أنه إذا لم ينتزع الفوز في الجولة الأخيرة، يخرج من البطولة.

ويحتاج «السيتي» الآن إلى الفوز بمباراته أمام كلوب بروج، ليحتفظ بفرصة التأهل إلى دور الـ 16.

وفي الوقت نفسه، وضعت هذه العودة باريس سان جيرمان في موقف قوي للوصول إلى الأدوار الإقصائية، وهناك العديد من الأرقام في قمة الفريقين.

- واجه «مان سيتي» 8 تسديدات في الشوط الأول، وشهدت آخر 27 مباراة له في جميع المسابقات، تلقى المزيد من التسديدات في أول 45 دقيقة من المباراة «10 أمام ليفربول في 1 ديسمبر 2024».

- للمرة الثانية فقط يسجل جريليش في دوري أبطال أوروبا خلال 33 مباراة، الأولى مع أول ظهور له في سبتمبر 2021.

- أحرز هالاند الهدف رقم 23 خلال الموسم، بفارق 15 هدفاً عن إجمالي الموسم الماضي الذي بلغ 38 هدفاً.

- سجل ديمبلي هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محرزاً 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع سان جيرمان في جميع المسابقات، بعد أن سجل هدفاً واحداً فقط في المباريات الـ11 السابقة.

- سجل باركولا هداف باريس في جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الـ 13 موسم 2024-2025.

- خسر مانشستر سيتي مباراة، بعد تقدمه بهدفين للمرة الأولى في جميع المسابقات منذ مايو 2021 في الدوري الإنجليزي أمام برايتون (2-3).

- فشل مانشستر سيتي في الفوز بمباراة كان متقدماً فيها في جميع المسابقات هذا الموسم في 9 مناسبات، «تعادل 5 وخسر 4».