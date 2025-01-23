رحيمي.. 3 سنوات بين «هدافي العالم»



مراد المصري (أبوظبي)



احتل سفيان رحيمي نجم العين، ومنتخب المغرب، مكاناً في قائمة أفضل الهدافين حول العالم منذ 21 يناير 2024، وفق إحصائية صادرة من المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وبحسب الإحصائية، فإن رحيمي نجح، خلال فترة عام، في تسجيل 38 هدفاً مع «الزعيم» و«أسود الأطلس»، بمعدل هدف كل 113 دقيقة في مختلف المسابقات.

وجاء رحيمي في «المرتبة 12» عالمياً، والثاني عربياً خلف مواطنه أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني الذي أحرز 43 هدفاً، فيما تقدم على الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي الذي سجل 37 هدفاً، خلال هذه الفترة، والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي «36 هدفاً»، والقطري أكرم عفيف لاعب السد «35 هدفاً».

واحتل السويدي فيكتور جيوكيروس صدارة هذه الإحصائية، بعدما سجل مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي 64 هدفاً، بمعدل هدف كل 84 دقيقة، يليه النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي سجل 52 هدفاً، والإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيح برصيد 47 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي 44 هدفاً.

وشملت الإحصائية قائمة أكثر من سجل الأهداف خلال آخر عامين وثلاثة أعوام، وفي آخر عامين تصدر هالاند القائمة برصيد 101 هدف، وتواجد فيها من «دوري أدنوك للمحترفين»، سفيان رحيمي أيضاً «54 هدفاً»، وفابيو ليما لاعب الوصل «46 هدفاً».

وفي آخر 3 أعوام، جاء كيليان مبابي في الصدارة بإجمالي 147 هدفاً، يليه هالاند 145، وكان الأعلى من «دورينا» لابا كودجو مهاجم العين «81 هدفاً»، ومعه زميله رحيمي «65 هدفاً».