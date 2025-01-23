كابادزه بديل كاتانيتش في أوزبكستان

طشقند (رويترز)



قال الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، إنه عيّن تيمور كابادزه مدرباً جديداً للمنتخب الوطني خلفاً لسريتشكو كاتانيتش الذي استقال بسبب مشاكل صحية.

وتولى كابادزه، الذي قاد منتخب أوزبكستان تحت 23 عاماً للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية العام الماضي، المسؤولية بعد أن ترك كاتانيتش منصبه قبل شهرين على مواجهتي الفريق أمام قيرغيزستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد على «إنستجرام» إنه تعاقد مع كابادزه «43 عاماً» لمعرفته الجيدة بالفريق واللاعبين، كما لعب للمنتخب الوطني لسنوات طويلة، وعمل مدرباً رئيساً ومساعداً».

وأضاف، «يثق الاتحاد أن موهبة كابادزه التدريبية والاحترام الذي يحظى به بين اللاعبين، وسعيه الدائم لتحقيق أهداف كبرى ستقود المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين».

ولم يسبق لمنتخب أوزبكستان التأهل لكأس العالم، لكن كاتانيتش ترك الفريق في موقف قوي، لضمان ظهوره الأول في النهائيات.

ويحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم متأخراً بثلاث نقاط عن إيران المتصدرة ومتقدماً بمثلها على منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، مع تبقي أربع مباريات.

ويضمن أول منتخبين في كل واحدة من ثلاث مجموعات بهذه المرحلة من التصفيات التأهل مباشرة إلى كأس العالم، فيما تتقدم المنتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع إلى دور آخر، وتنتهي آمال الفرق التي تحتل المركزين الخامس والسادس.

ويستضيف منتخب أوزبكستان نظيره قيرغيزستان في طشقند 20 مارس قبل السفر إلى طهران لمواجهة إيران 25 مارس.