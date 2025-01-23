الاتحاد والهلال.. «المطاردة لا تتوقف»



الرياض (أ ف ب)



واصل الاتحاد ملاحقة المتصدر الهلال، بعد فوزه على الشباب 2-1، على ملعب الجوهرة المشعة، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للاتحاد عبدالرحمن العبود (32)، والفرنسي كريم بنزيمة (45+3)، بينما جاء هدف الشباب عبر هارون كمارا (45+5).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال الذي تغلب على الوحدة 4-1.

في المقابل، تجمد رصيد الشباب عند 29 نقطة، في المركز السادس، عقب تلقيه الخسارة السادسة.

وتابع بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق منافسته على لقب الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفاً في المركز الثاني بالتساوي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ13 هدفاً.

سدد بنزيمة بداية تسديدة قوية مرت أعلى مرمى الحارس عبدالله المعيوف (7).

وأعتقد الاتحاد أنه افتتح التسجيل عبر المدافع حسن كادش، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (30).

وسجل العبود الهدف الأول للاتحاد، بعد أن تابع تصدي عبدالله المعيوف لانفراد بنزيمة بتصويبة داخل الشباك (32).

وأرسل حامد الغامدي عرضية رائعة تابعها بنزيمة بتصويبة داخل شباك الشباب مسجلا الثاني (45+3).

وقلص هارون كمارا النتيجة بعد عرضية رائعة من جانب البرتغالي دانييل بودينسي تابعها

وتألق المعيوف في التصدي لفرصة هدف محقق من فواز الصقور الذي انفرد بالمرمى (85).

وواصل القادسية نتائجه المتميزة بالفوز على مضيفه العروبة بهدفين سجلهما المكسيكي خوليان كيينيونيس (28 و31).

وارتفع رصيد القادسية إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

ورفع كيينيونيس رصيده إلى 9 أهداف في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

وخطف الفتح فوزاً قاتلا ومتأخراً أمام نظيره ضمك 2-1، وسجل هدف ضمك الروماني نيكولاي ستانسيو (69)، وللفتح الجزائري سفيان بن دبكة من ركلة جزاء (78) والمغربي مراد باتنا من ركلة جزاء أيض (90+21).

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط، ولكنه ما زال يتذيل جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ومنح الفوز البرتغالي جوزيه جوميش مدرب الفتح فوزه الأول مع الفريق، بعد التعاقد معه خلفاً للمدير الفني السويدي ينز جوستافسن، وذلك في ثالث مباراة له.