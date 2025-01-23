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الرياضة

«سفير الثاني» و«سطام الوثبة» يتألقان في السباق الخامس للخيول العربية

«سفير الثاني» و«سطام الوثبة» يتألقان في السباق الخامس للخيول العربية
23 يناير 2025 13:00

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

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اختتم نادي ليوا الرياضي فعاليات السباق الخامس للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط أجواء تنافسية استثنائية، بمشاركة أبرز الفرسان والخيول، وحضور جماهيري كبير، أضاف الكثير من الحماسة إلى الحدث الذي أقيم على مدار شوطين، بلغ كل منهما 1400 متر.
وفي الشوط الأول لمسافة 1400 متر، نجح «سفير الثاني» للمالك أحمد محمد فن المنصوري في حصد المركز الأول بجدارة، وتبعه الخيل «اي اف السنع» للمالك راشد سعيد المزروعي، و«شامخ» للمالك سيف محمد فن عبدالله المهيري.
وشهد الشوط أداءً قوياً من «حمدان الغربية» للمالك سالم محمد سالم سعيد المزروعي الذي احتل المركز الرابع، و«صاروخ» للمالك محمد مبخوت سرور المنصوري في المركز الخامس.
أما الشوط الثاني للمسافة نفسها، فقد توّج فيه «سطام الوثبة» للمالك محمد مبخوت سرور المنصوري بالمركز الأول، متقدماً على «اف يرتعد» للمالك حمدان سهيل علي سالمين المزروعي الذي جاء في المركز الثاني، فيما احتل «إس أبو موسى» للمالك حمد علي مرشد المرر المركز الثالث، وجاء «العريق» للمالك سيف عشير علي المزروعي في المركز الرابع، يليه «الحبي» للمالك علي سهيل علي سالمين المزروعي في المركز الخامس.
كرم الفائزين سلطان محمد المزروعي ، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، وسط أجواء احتفالية متميزة.
وأكد سلطان المزروعي أن السباق شهد مستوى عالياً من التنظيم والمنافسة، مشيداً بجهود الفرسان والفرق المشاركة.
وأضاف: «في نادي ليوا الرياضي نسعى دائماً لتعزيز الرياضات التراثية، وخاصة سباقات الخيول، لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة لدولة الإمارات».

الإمارات
منطقة الظفرة
نادي ليوا الرياضي
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