ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند



برلين (د ب أ)



طالب ديتمار هامان نجم كرة القدم الألمانية السابق إدارة بوروسيا دورتموند بتعيين الكرواتي كوفاتش مديراً فنياً مؤقتاً للفريق لخلافة نوري شاهين.

وأقيل شاهين من منصبه، بعد خسارة دورتموند في أربع مباريات متتالية، ليتراجع الفريق للمركز العاشر في الدوري الألماني، والثالث عشر في دوري أبطال أوروبا. وكتب هامان في مقال عبر شبكة سكاي «أرى أن المدرب المؤقت هو الحل الأفضل والوحيد، وأقترح أن يتولى كوفاتش المسؤولية لنهاية الموسم، مع تقييم الأمور خلال الأسابيع القادمة، واتخاذ قرار نهائي بحلول الربيع».

وأضاف هامان، «لاعبو دورتموند بحاجة إلى مدرب يتخذ قرارات صارمة، وأعتقد أن كوفاتش قادر على ذلك».

ويبقى كوفاتش متفرغاً بعد إقالته من فولفسبورج في مارس، علماً أنه عمل مديراً فنياً لمنتخب كرواتيا وأندية آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ في ألمانيا وموناكو الفرنسي.

ويشتهر كوفاتش «53 عاماً» بأنه مدرب صارم رغم الانتقادات الموجهة لسذاجة تكتيكاته الفنية، وذكرت صحيفة بيلد أنه الأقرب لتولي المسؤولية في دورتموند. وأشارت تقارير إلى أن الاستعانة بالمدرب إيدين تيرزيتش لولاية ثالثة في دورتموند يبقى خياراً مستبعداً، بينما لا يفضل روجر شميدت الذي قاد بنفيكا للتتويج بالدوري البرتغالي في 2023 قبل إقالته العام الماضي، أن يتولى مسؤولية فريق في منتصف الموسم.

وأشار هامان إلى أن إدارة دورتموند كان ينبغي أن تتخذ قرار إقالة نوري شاهين خلال وقت سابق أثناء العطلة الشتوية، علماً بأن المدرب الشاب تولى المسؤولية في يونيو الماضي، بعد الرحيل المفاجئ لتيرزيتش بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتفق النجم الأسطوري لوثر ماتيوس، الأكثر تمثيلاً لمنتخب ألمانيا مع وجهة نظر هامان قائلاً «كوفاتش لديه كل المقومات، والأهم من كل ذلك أنه لن يسمح للاعبين بأي تجاوز».

وأضاف ماتيوس، «لذا فإن التفاوض مع نيكو كوفاتش سيكون فكرة جيدة لدورتموند، ومعرفتي به تؤكد أنه لن يتردد في شرح الصورة كاملة لمسؤولي النادي».