تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، مواجهتين من أعلى المباريات تسجيلاً للأهداف في تاريخ «الشامبيونزليج»، برشلونة على بنفيكا 5-4 ضمن الجولة السابعة، وبايرن ميونيخ على دينامو زغرب 9-2 في الجولة الأولى.

ومنذ إعادة تسمية المسابقة عام 1992، شهدت 11 مباراة تسجيل 9 أهداف أو أكثر، وجاء 18.2% منها في النظام الجديد الذي تم تقديمه لموسم 2024-2025.

قائمة بالمباريات الأعلى تسجيلاً للأهداف:

- بوروسيا دورتموند 8-4 ليجيا وارسو 22 نوفمبر 2016



استضاف بوروسيا دورتموند منافسه ليجيا وارسو، وهو الفريق الذي سبق أن تغلب عليه 6-0 في بولندا في وقت سابق من ذلك الموسم.

ونجح دورتموند في إنهاء الشوط الأول 5-2، إذ أصبح الشوط الأول الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

- موناكو 8-3 ديبورتيفو لاكورونيا 5 نوفمبر 2003

في طريقه إلى المباراة النهائية، تصدَّر موناكو المجموعة الأولى، وحقق فوزاً كبيراً في مرحلة المجموعات 8-3 على ديبورتيفو لاكورونيا، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي.

احتفظت المباراة بالرقم القياسي بوصفها أعلى مباراة تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا لمدة 13 عاماً، قبل فوز دورتموند على ليجيا وارسو في 2016.

- بايرن ميونيخ 9-2 دينامو زغرب 17 سبتمبر 2024

في الجولة الأولى من موسم 2024-2025، سجل بايرن ميونيخ 9 أهداف في مرمى دينامو زغرب في مباراة من جانب واحد، أثارت مخاوف من أن دوري أبطال أوروبا الموسّع، أدى إلى زيادة الفجوة بين أفضل الفرق وأسوأها، وأصبح هاري كين أول لاعب إنجليزي يسجل 4 أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا، كما سجل أول «هاتريك» من ركلات الجزاء في تاريخ البطولة.

- برشلونة 2-8 بايرن ميونيخ 14 أغسطس 2020

أقيمت المباراة في نهاية موسم 2019-20 المتأثر بجائحة «كوفيد-19»، وعلى مدار مباراة واحدة، وتظل المباراة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المرة الأولى منذ 74 عاماً التي يستقبل فيها برشلونة 8 أهداف في مباراة واحدة، والأولى أيضاً التي يخسر فيها بفارق 6 أهداف منذ 69 عاماً، وفقد المدرب كيكي سيتين وظيفته بعد 3 أيام فقط، وفي الوقت نفسه، فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

باريس سان جيرمان 7-2 روسنبورج، 24 أكتوبر 2000

- ليون 7-2 فيردر بريمن، 8 مارس 2005

- فياريال 6-3 ألبورج، 21 أكتوبر 2008

- توتنهام 2-7 بايرن ميونيخ، 1 أكتوبر 2019

- مانشستر سيتي 6-3 لايبزيج، 15 سبتمبر 2021

- باريس سان جيرمان 7-2 مكابي حيفا، 25 أكتوبر 2022

- بنفيكا 4-5 برشلونة، 21 يناير 2025

وقبل إعادة تسمية البطولة في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كانت بطولة دوري أبطال أوروبا تُعرف باسم كأس أوروبا.

وشهدت إحدى المباريات التي أقيمت تحت الاسم القديم للبطولة عدداً من الأهداف أكبر من أي مباراة أخرى في عصر دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوز فينورد خارج أرضه على «كيه آر» (كناتسبيرنوفيلاج ريكيافيكور) من أيسلندا 12-2 في مباراة الذهاب من الدور الأول، والتي أقيمت 17 سبتمبر 1969.

وتضمنت مباريات الذهاب في الدور الأول أيضاً، فوز ريال مدريد 8-0 على أوليمبياكوس نيقوسيا، وليدز يونايتد 10-0 على لين، وريد ستار بلجراد 8-0 على لينفيلد.