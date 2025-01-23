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الرياضة

أنشيلوتي: الريال يمتلك مهارات فردية مذهلة

أنشيلوتي: الريال يمتلك مهارات فردية مذهلة
23 يناير 2025 15:00

 
مدريد (د ب أ)
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه يمتلك مهارات فردية مذهلة، وذلك بعد فوزه الكبير على ريد بول سالزبورج النمساوي 5/ 1 في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي: «كان الأمر معقداً في البداية، وبعد افتتاح التسجيل، سارت الأمور بشكل جيد. المهارات الفردية في فريقنا مذهلة حقاً. هناك لحظات كثيرة ممتعة، وقد أعجبني الهدف الخامس كثيراً».
وأضاف: «علينا لعب المباراة الأخيرة، وسنرى بعدها ترتيبنا في التصنيف العام للمسابقة. علينا محاولة الفوز على بريست في الجولة الأخيرة، وسنرى حينها ترتيبنا في التصنيف. أن نكون بين الثمانية الأوائل أمر في غاية الصعوبة». وأكد: «في الهجوم يتفاعل اللاعبون بشكل جيد، وليس لدينا أي مشكلات في تسجيل الأهداف. على الصعيد الهجومي، هناك الكثير من الإبداع وعلينا الأخذ في الاعتبار نظرة اللاعبين للمباراة. لن نواجه مشكلات في التسجيل مع كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو وبيلينجهام».
وأضاف: «أحاول تحسين العمل الدفاعي للفريق، لأنه مفتاح النجاح. علينا إغلاق الصفوف قدر الإمكان في الدفاع. إنها مشكلة تركيز وتضحية والتزام. الفرق التي تدافع جيداً تفوز». وتابع: «على المستوى الدفاعي، لكل لاعب دوره ونحن نتحسن كثيراً. يجب أن نواصل التحسن، كما يجب على اللاعبين التمركز جيداً في الميدان، والعمل معاً لتنفيذ الفكرة نفسها. ليست مشكلة جودة فردية بل مشكلة عمل جماعي».

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