مرموش: التوقيع مع مانشستر سيتي «شعور مذهل»



لندن (أ ف ب)



تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، قادماً من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتّى عام 2029، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية في بيان له.

وقال النادي الإنجليزي: «يعلن مانشستر سيتي التعاقد مع عمر مرموش، وقادماً من أينتراخت فرانكفورت، ويستمر عقد المهاجم المصري البالغ 25 عاماً لمدة أربع سنوات ونصف سنة، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 2029».

وأضاف السيتي، «يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين».

بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنجلترا قائلاً: «هذا يوم لن أنساه أبداً، التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جداً لوجودنا هنا في مانشستر».

من جانبه، قال النادي الالماني عبر موقعه: «توصل أينتراخت فرانكفورت، ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لعمر مرموش».

والتحق مرموش بفرانكفورت في «صيف 2023» قادماً من فولفسبورج في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفاً، وقدّم ست تمريرات حاسمة.

لكن تألقه هذا الموسم بتسجيله 20 هدفاً، وتمريره 14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وقيادته فرانكفورت إلى المركز الثالث راهناً في الدوري الألماني في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992-1993، جذب الأنظار إليه، وجعل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا يتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي.

ويحتل ابن الخامسة والعشرين وصافة ترتيب هداف «البوندسليجا» برصيد 15 هدفاً، متأخراً بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري «سجل 15، ومرر 10 كرات حاسمة».

وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت الأخيرة بالدوري التي فاز بها على دورتموند 2-0 في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة، تمهيداً لانتقاله إلى سيتي، علماً أنه نزل من المدرجات بعد نهايتها، واحتفل مع زملائه بمن فيهم الدولي السابق ماريو جوتزه الذي قال في تصريح لشبكة دازون: «نعرف ما كنا نملكه في مرموش، لاعب رائع وشخصية كبيرة».

وفي بداياته، برز النجم المصري المولود في القاهرة في فبراير 1999، مبكراً في أكاديمية وادي دجلة.

وقال عنه علي أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي السابق، ومدير قطاع الناشئين في وادي دجلة وقتذاك: «برزت موهبته بصورة مبكرة، وبدأ يترقى في فرق الناشئين في فئة سنية أكبر من تلك الخاصة به بسبب موهبته».

لكن مسيرته كادت تتعرض لنهاية مبكرة بسبب رغبة والده الذي يحمل الجنسية الكندية كذلك، في أن يركز نجله أكثر على دراسته.

وقال أبو جريشة: «فوجئت بوالده يخبرني أن مرموش سيغيب عن التدريبات أثناء العام الدراسي بسبب تعارض موعد المران مع يومه الدراسي، كان مرموش رافضاً لهذا القرار، فقررت بالاتفاق مع والده وإدارة النادي تخصيص مدرب ليقوم بتدريبه بشكل منفرد حتى لا نفقد هذه الموهبة مبكراً».

وفي العام 2016، رُفّع مرموش في سن السابعة عشرة إلى الفريق الأول لوادي دجلة، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ثم التحق في صيف 2017 برديف فولفسبورج الذي استمر معه، حتى تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2021.

غير أنه واجه صعوبات في التأقلم مع الحياة في ألمانيا، بداية لكونه لم يكن يجيد اللغة الألمانية، ما أعاق تقدمه بسرعة، إلى جانب دقائق اللعب القليلة التي حظي بها، فأعاره فولفسبورج إلى سانت باولي، ولاحقاً شتوتجارت.

وكونه لم يكن يجيد اللغة الألمانية، يتذكر مرموش وقوفه بالقرب من المنضدة في المقاهي والانتظار حتى يرى الطلب الذي يريده، قبل أن يشير إلى النادل بأنه يريد الشيء عينه.

وقال أحمد عبدون، وكيل أعماله لوكالة فرانس برس، إن هذه الصعوبات الأولية كانت أساساً لإنجازاته.

وأضاف، «إتقان مرموش للغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية أسهم بشكل كبير في نجاحه، إنه يزدهر في أينتراخت فرانكفورت».

وحظي مرموش بفرصة الدفاع عن ألوان منتخب مصر للمرة الأولى في أكتوبر 2021 تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مباشرة بعد حصوله على لقب أفضل لاعب شاب في «البوندسليجا» في سبتمبر، قبل أن يترك بصمة في مباراته الدولية الأولى بتسجيله هدفاً في مرمى ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وساهم تألقه الكبير في وضعه بمقارنة مع مواطنه وزميله في منتخب «الفراعنة» نجم ليفربول محمد صلاح، غير أنه يرفض هذه المقارنة، «أنا وصلاح صديقان مقربان، ويساعدني دائماً بخبراته، وأتعلّم منه، وأتشرّف بوجودي معه في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في الدوريات الخمسة الكبرى، لكن في الوقت عينه أريد تحقيق أشياء خاصة بي، لا أريد أن أكون محمد صلاح الثاني، أرغب في أن أكون عمر مرموش».

وتابع، «نصحني صلاح بالعمل على عقليتي، كنت أعتقد أن هذا الأمر غير مهم، لكن عندما قمت به صنع لي الفارق كثيراً بالفعل».



