جرحى في شغب «ألتراس» لاتسيو وريال سوسيداد



روما (أ ف ب)



هاجمت مجموعة من «ألتراس» لاتسيو الإيطالي جماهير ريال سوسيداد الإسباني في العاصمة الإيطالية روما، ما أدى إلى سقوط 9 جرحى، حالة أحدهم خطيرة، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

واعتدى قرابة 80 من «الألتراس» (مجموعات المشجعين المتشددة) على نحو 70 مشجعاً من النادي الباسكي قدموا إلى روما لحضور المواجهة التي ستجمع الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس على الملعب الأولمبي، وفقاً للوكالة المحلية.

في قلب العاصمة الإيطالية، في منطقة مونتي السياحية، تعرض مشجعون إسبان للضرب، وبعضهم للطعن، واستخدم المهاجمون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، ويخفون وجوههم، قنابل دخان ومفرقعات ضخمة.

وأفادت صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» بأن المشجعين الإسبان تعرضوا أيضاً للرشق بالكراسي والطاولات.

وألقت الشرطة القبض على عدد من مثيري الشغب، بعد حصولها على تنبيهات من قبل السكان المحليين. ويتم أيضاً مراجعة لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، حيث حصلت أعمال الشغب.

وتحاول الشرطة أيضاً تحديد ما إذا كان الهجوم متعمداً، نظراً لطبيعة المنافسة بين جماهير لاتسيو والنادي الباسكي.