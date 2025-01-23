الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا.. «النهائي الثالث» توالياً في «أستراليا المفتوحة»

سابالينكا.. «النهائي الثالث» توالياً في «أستراليا المفتوحة»
23 يناير 2025 14:36

 
ملبورن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» وصيفاً في طواف «داون أندر»
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا


بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، وحاملة اللقب المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الثالثة توالياً بفوزها في نصف النهائي على الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة 6-4 و6-2.
وباتت ابنة الـ26 عاماً على بعد فوز من لقبها الثالث توالياً في ملبورن، والرابع لها في البطولات الكبرى، بعدما أحرزت أيضاً عام 2024 لقب فلاشينج ميدوز التي وصلت إلى مباراتها النهائية قبلها بعام، لكنها قد تتواجه مع البولندية إيجا شفيونتيك الثانية، والتي تلتقي مع الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة.

التنس
ملبورن
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أرينا سابالينكا
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©