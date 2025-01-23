سابالينكا.. «النهائي الثالث» توالياً في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، وحاملة اللقب المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الثالثة توالياً بفوزها في نصف النهائي على الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة 6-4 و6-2.

وباتت ابنة الـ26 عاماً على بعد فوز من لقبها الثالث توالياً في ملبورن، والرابع لها في البطولات الكبرى، بعدما أحرزت أيضاً عام 2024 لقب فلاشينج ميدوز التي وصلت إلى مباراتها النهائية قبلها بعام، لكنها قد تتواجه مع البولندية إيجا شفيونتيك الثانية، والتي تلتقي مع الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة.